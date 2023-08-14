Ім'я "женевського пацієнта" не розголошують, але відомо, що ВІЛ у нього був діагностований у 1990 році. Протягом понад 30 років він приймав антиретровірусні препарати.
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Але в його життя стався переломний момент – пересадка кісткового мозку. Невдовзі після операції лікарі порадили йому припинити лікування. Через 20 місяців після цього лікарі Женевського університету не виявили слідів вірусу в його організмі.
Щоправда, немає гарантій, що ВІЛ ніколи не повернеться. Медики обережні в оцінках, але у них є причина вірити в успіх. Наукові дослідження дають підстави сподіватися, що "женевський пацієнт" отримаю пожиттєву ремісію.
Науковець з французького Інституту Пастера, Асьєр Саез-Ціріон, заявив: якщо через рік в організмі не буде слідів ВІЛ, можливо, ми приблизимося до того, що колись здавалося неможливим – перемоги над цим вірусом.
Хоч пацієнт наразі не має ВІЛ, проте й надалі перебуває під пильним наглядом дослідників, аби вивчити лікування цієї хвороби.
У світі залишається ще багато роботи для боротьби з ВІЛ. Статистика Всесвітньої асоціації охорони здоров'я не залишає місця для вагань: нам потрібно об'єднати зусилля та розробити стратегію боротьби з цим недугом. Цього потребують 42 мільйони людей у всьому світі.
Кому потрібно пройти тест на ВІЛ
CDC рекомендують усім людям віком від 13 до 64 років хоча б один раз у житті пройти тестування на ВІЛ, а також радять пройти тест якнайшвидше, якщо ви відповіли ствердно на будь-яке з цих питань:
- Ви чоловік, який займався незахищеним сексом з іншим чоловіком, ВІЛ статус якого ви не знаєте?
- Чи були у вас статеві контакти – анальні чи вагінальні – з ВІЛ-інфікованим партнером?
- Чи було у вас більше одного сексуального партнера з останнього тесту на ВІЛ?
- Чи робили ви ін'єкції наркотиків і, чи користувалися загальними голками, шприцами чи іншим ін'єкційним обладнанням (наприклад, місткістю, через яку в шприц набирали наркотик) з іншими людьми?
- Ви обмінювали секс на наркотики чи гроші?
- Чи було у вас діагностовано інше захворювання, яке передається статевим шляхом?
- Чи були у вас діагностовані гепатит, чи туберкульоз?
- У вас був секс з кимось, хто міг би ствердно відповісти на будь-яке з вищеперелічених питань, або з кимось, чия сексуальна історія вам невідома?