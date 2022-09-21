Запровадження маскового режиму в Тернополі
За словами голова Тернопільської міської ради, у місті кількість хворих на COVID-19 щотижня зростає на 35–37%, а захворюваність серед дітей та медиків є ще стрімкішою.
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З 22 вересня у Тернополі буде відновлено обов’язкове носіння масок. Масковий режим буде діяти у місцях масового скупчення людей,
– зазначив Надал.
В яких місцях обов'язково носити маску
- у громадському транспорті;
- ТРЦ;
- магазинах;
- закладах громадського харчування
- закладах культури і мистецтв;
- релігійних установах.
Мер Тернополя додав, що у закладах освіти працівники приймають самостійно рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності у місті.
Тернопіль став першим містом, у якому запроваджують масковий режим та додаткові карантинні обмеження після 24 лютого.
Яка ситуація з короновірусом в Тернопільській області
За 20 вересня в Тернопільській області зафіксували 510 нових випадків COVID-19, одужало – 308 осіб. За весь час пандемії в Тернопільській області: захворіло – 158 352 особи; одужало – 151 884 особи; летальних випадків – 2 450.