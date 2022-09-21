Введение маскового режима в Тернополе

По словам председатель Тернопольского городского совета, в городе количество больных COVID-19 еженедельно растет на 35–37%, а заболеваемость среди детей и медиков еще стремительнее.

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С 22 сентября в Тернополе будет возобновлено обязательное ношение масок. Московский режим будет действовать в местах массового скопления людей,

– отметил Надал.

В каких местах обязательно носить маску

в общественном транспорте;

ТРЦ;

магазинах;

заведениях общественного питания

заведениях культуры и искусств;

религиозных учреждениях

Мэр Тернополя добавил, что в учебных заведениях работники принимают самостоятельно решение о введении маскового режима для детей в возрасте от 12 лет и работников учреждения, принимая во внимание состояние заболеваемости в городе.

Тернополь стал первым городом, в котором вводится масочный режим и дополнительные карантинные ограничения после 24 февраля.

Какая ситуация с короновирусом в Тернопольской области

За 20 сентября в Тернопольской области зафиксировали 510 новых случаев COVID-19, поправилось - 308 человек. За все время пандемии в Тернопольской области: заболело – 158 352 человека; поправилось – 151 884 человека; летальных исходов – 2 450.