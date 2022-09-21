Введение маскового режима в Тернополе
По словам председатель Тернопольского городского совета, в городе количество больных COVID-19 еженедельно растет на 35–37%, а заболеваемость среди детей и медиков еще стремительнее.
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С 22 сентября в Тернополе будет возобновлено обязательное ношение масок. Московский режим будет действовать в местах массового скопления людей,
– отметил Надал.
В каких местах обязательно носить маску
- в общественном транспорте;
- ТРЦ;
- магазинах;
- заведениях общественного питания
- заведениях культуры и искусств;
- религиозных учреждениях
Мэр Тернополя добавил, что в учебных заведениях работники принимают самостоятельно решение о введении маскового режима для детей в возрасте от 12 лет и работников учреждения, принимая во внимание состояние заболеваемости в городе.
Тернополь стал первым городом, в котором вводится масочный режим и дополнительные карантинные ограничения после 24 февраля.
Какая ситуация с короновирусом в Тернопольской области
За 20 сентября в Тернопольской области зафиксировали 510 новых случаев COVID-19, поправилось - 308 человек. За все время пандемии в Тернопольской области: заболело – 158 352 человека; поправилось – 151 884 человека; летальных исходов – 2 450.