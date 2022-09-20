Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает 24 канал.

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Отказ от двух вакцин против коронавируса

По его словам, после начала полномасштабной войны россии против Украины Министерство здравоохранения расторгло контракты на закупку вакцин от AstraZeneca и Moderna. Это сделали для экономии средств госбюджета.

Игорь Кузин “Поэтому Украина сейчас безвозмездно получает все вакцины только в рамках международного механизма COVAX. Минздрав отказал от поставок AstraZeneca и Moderna в рамках COVAX”.

Сколько доз вакцин есть в Украине.

Сейчас в Украине доступно почти 5 миллионов доз вакцины CoronaVac, около 400 тысяч — Comirnaty (Pfizer) и 30 тысяч — Janssen.

Несколько недель из-за проблем с логистикой наблюдалась нехватка вакцины Comirnaty. Последнюю партию на 500 тысяч доз Украина получила в июле. Возобновить поставки удалось на прошлой неделе: тогда доставили 400 тысяч доз Comirnaty, которые до конца недели должны быть доставлены в регионы.

Вакцина была распределена и доставлена Министерством здравоохранения в 23 области и город Киев. Например, Львовская область получила более 43 тысяч доз, Днепропетровская – почти 55 тысяч, Одесская – более 42 тысяч, Киев – почти 59 тысяч доз вакцины Comirnaty/Pfizer.