Зараз по всьому світу активно використовується АСІТ-терапія у формі ін'єкцій, при якій невелика кількість алергену вводиться в плече пацієнта. Такий підхід дозволяє організму звикнути до алергену і зменшує відповідь імунної системи на нього.

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Що таке АСІТ-терапія

Поступово збільшуючи дозу, досягають десенсибілізації, коли імунна система стає менш реактивною до алергену. Це допомагає зменшити або уникнути алергічних реакцій при контакті зі справжнім алергеном.

АСІТ також може запобігти розвитку важких форм алергії, таких як анафілактичний шок, набряк Квінке або астма. Він також може запобігти поширенню алергічної реакції на інші види алергенів.

Як і в будь-якого іншого методу лікування, АСІТ має протипоказання, в тому числі абсолютні. До останніх відносяться вік до двох років, вагітність, погано контрольована або неконтрольована бронхіальна астма, аутоімунні захворювання в активній формі, СНІД та злоякісні новоутворення.

Чи може АСІТ не подіяти

АСІТ може бути не ефективною у деяких випадках:

По-перше, неправильно поставлений діагноз або вибір невідповідних алергенів може призвести до невдачі в АСІТ-терапії. Точне визначення алергену, який спричиняє реакцію, є важливим для успішного лікування.

По-друге, помилки у проведенні самої процедури АСІТ можуть вплинути на результати. Важливо дотримуватися правильної методики та дозування під час введення алергену.

По-третє, неготовність пацієнта виконувати рекомендації лікаря, такі як прийом ліків або обмеження контакту з алергеном під час лікування, може суттєво вплинути на результати.

В іншому АСІТ – високоефективна терапія, яка дозволяє на 40% покращити стан людини вже протягом першого року лікування. Крім того, АСІТ підходить не для всіх видів алергій. Як правило, для неї підбирають алергени, з якими складно чи неможливо перестати контактувати, такі як пилок, кліщі домашнього пилу, спори грибів, укуси комах тощо.

А ось для корекції стану при алергії на харчові продукти або на метал АСІТ не використовують. Тому що в цьому випадку цілком реально не контактувати з металом або відмовитися від того чи іншого продукту.