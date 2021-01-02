Теорія сновидінь Фрейда: чому нам сниться те, що ми бачимо
Вплив теорії сновидінь Зигмунда Фрейда на культуру залишається й досі актуальним, попри те, що його теорія протягом багатьох років піддавалась критиці. Те, як Фрейд описував сновидіння, може допомогти зрозуміти ваші сни.
Як і його вчення про розвиток особистості, теорія сновидінь Фрейда заснована на id (Воно). Зигмунд Фрейд вважав, що Воно з його пригніченими бажаннями (і сексуальними також) здатне виражатися в снах, пише Flo.
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Що відомо про теорію сновидінь Фрейда
Зигмунд Фрейд був переконаний, що несвідоме (Воно) виражається в сновидіннях, як спосіб вирішення пригнічених емоцій, переживань чи агресивних імпульсів. Є також ряд припущень, які Фрейд використовував при побудові своєї теорії.
Зигмунд Фрейд – психолог і невролог / Фото Getty
Найбільш значущі припущення Фрейда
- Сни, як феєрверки. Психолог вважав, що сни короткі та з'являються перед самим пробудженням.
- Сни відносять до подій минулого дня. Фрейд відчував, що події минулого дня завжди з'являлися уві сні цієї ночі.
- Сни – це здійснення бажань. Найвідоміша теорія Фрейда про виконання бажань, коли вони не можуть бути виконані в реальності, то вони виконуються уві сні.
- Сни швидкоплинні. Психолог говорив про те, що більшість людей забувають доволі велику частину власних снів.
- У снах є маса сексуальних символів. Фрейд склав цілий список сексуальних символів, які є в снах. Наприклад, число 3 або інші подовжені предмети – це символ чоловічого статевого органу. А от жіночі геніталії уві снах представлені об'єктами, що містять простір: скрині, ями, печери та навіть взуття. Фрейд зараховував певні фрукти, такі як яблука або груші, до категорії грудей, в той час, як предмети з паперу або дерева – символізували жінок в цілому.
- Сновидіння повинен аналізувати терапевт. Зигмунд Фрейд вважав, що терапія дуже допомагає людям долати всілякі труднощі, включаючи тривожні сни.
Про що розповідають наші сновидіння / Фото pexels
Чи актуальна теорія Фрейда
Критика
Теорія психоаналітичних сновидінь широко критикується, тому що багато вчень Фрейда виявилися неправильним. Сни пов'язані не тільки з підсвідомістю, вони можуть бути більш невинними і незначними, ніж припускав Фрейд. Крім того, не всі сновидіння є проявом несвідомого. Деякі з них являються просто формою творчої гри.
Але більшість експертів зазначають, що фрейдистська теорія сновидінь може мати певні переваги, але не може бути застосована до кожного сновидіння.
Інші теорії щодо сновидінь
- Теорія Карла Юнга
Він вважав, що деякі сни є ознакою колективного несвідомого, примітивних сигналів, які все ще говорять з нами в нашому сучасному світі.
- Теорія Альфреда Адлера
Сни – це важливі інструменти, що допомагають нам справлятися з повсякденним життям.
У чому помилявся Фрейд
Багато теорій психолога були перевірені та визнані неправильними. Наприклад, сни не короткі, як він припускав, а більш тривалі та часті.
Одна з найбільших розбіжностей – це твердження Фрейда про те, що кожен сон є виконанням бажань.. Дослідження дитячих снів показали, що велика кількість снів набагато м'якші або незначні.
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