Вплив теорії сновидінь Зигмунда Фрейда на культуру залишається й досі актуальним, попри те, що його теорія протягом багатьох років піддавалась критиці. Те, як Фрейд описував сновидіння, може допомогти зрозуміти ваші сни.

Як і його вчення про розвиток особистості, теорія сновидінь Фрейда заснована на id (Воно). Зигмунд Фрейд вважав, що Воно з його пригніченими бажаннями (і сексуальними також) здатне виражатися в снах, пише Flo.

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Що відомо про теорію сновидінь Фрейда

Зигмунд Фрейд був переконаний, що несвідоме (Воно) виражається в сновидіннях, як спосіб вирішення пригнічених емоцій, переживань чи агресивних імпульсів. Є також ряд припущень, які Фрейд використовував при побудові своєї теорії.



Зигмунд Фрейд – психолог і невролог / Фото Getty

Найбільш значущі припущення Фрейда

Сни, як феєрверки. Психолог вважав, що сни короткі та з'являються перед самим пробудженням.

Психолог вважав, що сни короткі та з'являються перед самим пробудженням. Сни відносять до подій минулого дня. Фрейд відчував, що події минулого дня завжди з'являлися уві сні цієї ночі.

Фрейд відчував, що події минулого дня завжди з'являлися уві сні цієї ночі. Сни – це здійснення бажань. Найвідоміша теорія Фрейда про виконання бажань, коли вони не можуть бути виконані в реальності, то вони виконуються уві сні.

Найвідоміша теорія Фрейда про виконання бажань, коли вони не можуть бути виконані в реальності, то вони виконуються уві сні. Сни швидкоплинні. Психолог говорив про те, що більшість людей забувають доволі велику частину власних снів.

Психолог говорив про те, що більшість людей забувають доволі велику частину власних снів. У снах є маса сексуальних символів. Фрейд склав цілий список сексуальних символів, які є в снах. Наприклад, число 3 або інші подовжені предмети – це символ чоловічого статевого органу. А от жіночі геніталії уві снах представлені об'єктами, що містять простір: скрині, ями, печери та навіть взуття. Фрейд зараховував певні фрукти, такі як яблука або груші, до категорії грудей, в той час, як предмети з паперу або дерева – символізували жінок в цілому.

Фрейд склав цілий список сексуальних символів, які є в снах. Наприклад, число 3 або інші подовжені предмети – це символ чоловічого статевого органу. А от жіночі геніталії уві снах представлені об'єктами, що містять простір: скрині, ями, печери та навіть взуття. Фрейд зараховував певні фрукти, такі як яблука або груші, до категорії грудей, в той час, як предмети з паперу або дерева – символізували жінок в цілому. Сновидіння повинен аналізувати терапевт. Зигмунд Фрейд вважав, що терапія дуже допомагає людям долати всілякі труднощі, включаючи тривожні сни.



Про що розповідають наші сновидіння / Фото pexels

Чи актуальна теорія Фрейда

Критика

Теорія психоаналітичних сновидінь широко критикується, тому що багато вчень Фрейда виявилися неправильним. Сни пов'язані не тільки з підсвідомістю, вони можуть бути більш невинними і незначними, ніж припускав Фрейд. Крім того, не всі сновидіння є проявом несвідомого. Деякі з них являються просто формою творчої гри.

Але більшість експертів зазначають, що фрейдистська теорія сновидінь може мати певні переваги, але не може бути застосована до кожного сновидіння.

Інші теорії щодо сновидінь

Теорія Карла Юнга

Він вважав, що деякі сни є ознакою колективного несвідомого, примітивних сигналів, які все ще говорять з нами в нашому сучасному світі.

Теорія Альфреда Адлера

Сни – це важливі інструменти, що допомагають нам справлятися з повсякденним життям.

Фрейд вважав, що сни відносяться тільки до минулого, Юнг вважав, що вони посилаються на "зараз" і Адлер – майбутнє.

У чому помилявся Фрейд

Багато теорій психолога були перевірені та визнані неправильними. Наприклад, сни не короткі, як він припускав, а більш тривалі та часті.

Одна з найбільших розбіжностей – це твердження Фрейда про те, що кожен сон є виконанням бажань.. Дослідження дитячих снів показали, що велика кількість снів набагато м'якші або незначні.

Сонник, фрейдистський або інший, може бути цікавим інструментом, який допоможе вам краще зрозуміти себе. Теорія сновидінь Фрейда може запропонувати додатковий спосіб зрозуміти нашу підсвідомість. І вивчаючи їх, ми зможемо краще зрозуміти себе і те, як ми взаємодіємо зі світом в цілому.