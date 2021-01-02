Влияние теории сновидений Зигмунда Фрейда на культуру остается до сих пор актуальным, несмотря на то, что его теория в течение многих лет подвергалась критике. То, как Фрейд описывал сновидение, может помочь понять ваши сны.

Как и его учение о развитии личности, теория сновидений Фрейда основана на id (Оно). Зигмунд Фрейд считал, что Оно с его подавленными желаниями (и сексуальными тоже) способно выражаться в снах, пишет Flo.

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Что известно о теории сновидений Фрейда

Зигмунд Фрейд был убежден, что бессознательное (Оно) выражается в сновидениях, как способ решения угнетенных эмоций, переживаний или агрессивных импульсов. Есть также ряд предположений, которые Фрейд использовал при построении своей теории.



Зигмунд Фрейд – психолог и невролог / Фото Getty

Наиболее значимые предположения Фрейда

Сны, как фейерверки. Психолог считал, что сны короткие и появляются перед самым пробуждением.

Психолог считал, что сны короткие и появляются перед самым пробуждением. Сны относят к событиям прошедшего дня. Фрейд чувствовал, что события прошлого дня всегда появлялись во сне этой ночью.

Фрейд чувствовал, что события прошлого дня всегда появлялись во сне этой ночью. Сны – это исполнение желаний. Самая известная теория Фрейда об исполнении желаний, когда они не могут быть выполнены в реальности, то они выполняются во сне.

Самая известная теория Фрейда об исполнении желаний, когда они не могут быть выполнены в реальности, то они выполняются во сне. Сны мимолетные. Психолог говорил о том, что большинство людей забывают довольно большую часть своих снов.

Психолог говорил о том, что большинство людей забывают довольно большую часть своих снов. В снах есть масса сексуальных символов. Фрейд составил целый список сексуальных символов, которые есть в снах. Например, число 3 или другие удлиненные предметы – это символ мужского полового органа. А вот женские гениталии во снах представлены объектами, содержащие пространство: сундуки, ямы, пещеры и даже обувь. Фрейд относил определенные фрукты, такие как яблоки или груши, к категории груди, в то время, как предметы из бумаги или дерева – символизировали женщин в целом.

Фрейд составил целый список сексуальных символов, которые есть в снах. Например, число 3 или другие удлиненные предметы – это символ мужского полового органа. А вот женские гениталии во снах представлены объектами, содержащие пространство: сундуки, ямы, пещеры и даже обувь. Фрейд относил определенные фрукты, такие как яблоки или груши, к категории груди, в то время, как предметы из бумаги или дерева – символизировали женщин в целом. Сновидения должен анализировать терапевт. Зигмунд Фрейд считал, что терапия очень помогает людям преодолевать всевозможные трудности, включая тревожные сны.



О чем рассказывают наши сновидения / Фото pexels

Актуальна ли теория Фрейда

Критика

Теория психоаналитических сновидений широко критикуется, потому что многие учения Фрейда оказались неправильными. Сны связаны не только с подсознанием, они могут быть более невинными и незначительными, чем предполагал Фрейд. Кроме того, не все сновидения являются проявлением бессознательного. Некоторые из них являются просто формой творческой игры.

Но большинство экспертов отмечают, что фрейдистская теория сновидений может иметь определенные преимущества, но не может быть применена к каждому сновидению.

Другие теории относительно сновидений

Теория Карла Юнга

Он считал, что некоторые сны являются признаком коллективного бессознательного, примитивных сигналов, которые все еще говорят с нами в нашем современном мире.

Теория Альфреда Адлера

Сны – это важные инструменты, помогающие нам справляться с повседневной жизнью.

Фрейд считал, что сны относятся только к прошлому, Юнг считал, что они ссылаются на "сейчас" и Адлер – на будущее.

В чем ошибался Фрейд

Многие теории психолога были проверены и признаны неправильными. Например, сны не короткие, как он предполагал, а более длительные и частые.

Одно из крупнейших расхождений – это утверждение Фрейда о том, что каждый сон является исполнением желаний. Исследование детских снов показало, что большое количество снов намного мягче или незначительнее.

Сонник, фрейдистский или другой, может быть интересным инструментом, который поможет вам лучше понять себя. Теория сновидений Фрейда может предложить дополнительный способ понять наше подсознание. И изучая их, мы сможем лучше понять себя и то, как мы взаимодействуем с миром в целом.