Верховний суд Техасу тимчасово призупинив постанову, яка дозволяла жінці на 20-му тижні вагітності зробити аборт. Водночас 31-річна вагітна Кейт Кокс напередодні дізналася, що її довгоочікувана дитина народиться мертвою.

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Спочатку суд дозволив

Жінка під час вагітності неодноразово зверталась до лікарні з болем та кривавими виділеннями.

Після того, як вона дізналась про те, що дитина не має шансів вижити, Кокс звернулася до Центру репродуктивних прав по юридичну допомогу щодо екстреного аборту в Техасі, адже аборти там суворо заборонені. Лікар вагітної попередив, що подальше виношування плоду може поставити під загрозу здоров'я жінки і майбутню фертильність. Зокрема, такі проблеми, як розрив матки та необхідність гістеректомії (видалення матки).

Окружний суд видав жінці тимчасовий ордер, який міг би дозволити Кокс зробити аборт як виняток із закону штату. Проте через кілька годин генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон звернувся до Верховного суду штату з проханням заблокувати Кокс можливість перервати вагітність.

Центр репродуктивних прав відповів, що запит Пакстона є "приголомшливим через ігнорування життя та здоровʼя пані Кокс".

Генпрокурор Техасу погрожував увʼязненням лікарю. Крім цього, він також обіцяв подати до суду на лікарню, у якій той працює.

У відповідь на апеляцію Пакстона Верховний суд штату тимчасово призупинив ухвалу окружного суду, яка дозволяла жінці зробити аборт.

Там зазначили, що зробили це, аби мати більше часу для ухвалення рішення.

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