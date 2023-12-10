Верховный суд Техаса временно приостановил постановление, разрешавшее женщине на 20-й неделе беременности сделать аборт. В то же время 31-летняя беременная Кейт Кокс накануне узнала, что ее долгожданный ребенок родится мертвым.
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Сначала суд разрешил
Женщина во время беременности неоднократно обращалась в больницу с болью и кровавыми выделениями.
После того, как она узнала о том, что у ребенка нет шансов выжить, Кокс обратилась в Центр репродуктивных прав за юридической помощью по поводу экстренного аборта в Техасе, ведь аборты там строго запрещены. Врач беременной предупредил, что дальнейшее вынашивание плода может поставить под угрозу здоровье женщины и будущую фертильность. В частности, такие проблемы, как разрыв матки и необходимость гистерэктомии (удаление матки).
Окружной суд выдал женщине временный ордер, который мог бы позволить Коксу сделать аборт в виде исключения из закона штата. Однако через несколько часов генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный суд штата с просьбой заблокировать Кокс возможность прервать беременность.
Центр репродуктивных прав ответил, что запрос Пакстона "потрясающий из-за игнорирования жизни и здоровья госпожи Кокс".
Генпрокурор Техаса угрожал заключением врачу. Кроме того, он также обещал подать в суд на больницу, в которой тот работает.
В ответ на апелляцию Пакстона Верховный суд штата временно приостановил определение окружного суда, позволяющее женщине сделать аборт.
Там отметили, что сделали это, чтобы иметь больше времени для принятия решения.
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