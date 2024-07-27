Процес лікування від депресії часто затягується: стандартний курс терапії розрахований щонайменше на рік, і не завжди підібрані медикаменти виявляються дієвими. Підбір антидепресантів та їх дозування зазвичай відбувається методом спроб та помилок.

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Нове дослідження лікування депресії

Невідповідні ліки можуть посилити симптоми, спровокувати побічні ефекти або не вплинути на психоемоційний стан пацієнта. Необхідність зміни препарату може посилити почуття розчарування та безвиході, що негативно позначається на процесі лікування.

Основна мета дослідників у галузі депресії – мінімізувати випадки, коли потрібне коригування лікувальної тактики. Дослідники з Вашингтонського інституту охорони здоров'я та Північно-Західного університету США провели порівняння ефективності антидепресантів та психотерапії, основних інструментів боротьби з депресією.

Психотерапія ефективніша, ніж ліки

Обидва методи показали свою ефективність. Антидепресанти демонстрували помірну перевагу над плацебо, але поступалися психотерапевтичними методами.

Для психотерапії проти чисто медикаментозним лікуванням показник більшої дієвості варіювався від 0,50 (для короткострокової динамічної психотерапії) до 0,73 (для поведінкової активації).. До списку ефективних антидепресантів увійшли 21 препарат, включаючи бупропіон, циталопрам, дулоксетин та інші.

Згідно з метааналізом, найбільшу ефективність показує комбіноване лікування, що включає приймання антидепресантів у поєднанні з психотерапією. Такий підхід дає значно кращі результати, ніж застосування кожного методу окремо.