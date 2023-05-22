У жінки діагностували акральну меланому, цей тип раку зазвичай розвивається на руках, ногах, нігтях рук чи ніг.

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Емі розповіла, що усе почалось, коли вона відчула сильний свербіж між пальцями ніг. НІчого не допомагало позбутись цього відчуття, придивившись, вона побачила у себе на нозі маленьку плямку з кільцями навколо неї і шорсткими краями.

Я подумала у той момент, що ніколи раніше її не помічала. Наступного тижня у мене була призначена зустріч з моїм лікарем з іншого питання. Я говорила із нею про це. Вона сказала: "Це нічого страшного. Не турбуйтесь про це, – пригадала Емі.



Ось, як виглядала цятка на стопі Емі / Фото Today

У Емі виявили меланому

Однак, коли лікар направив її на біопсію, щоб переконатися, що усе точно в порядку, виявилось що у Емі меланома.

Конкретним діагнозом був рідкісний рак – акральна меланома.

"Я була шокована… Діагноз мені поставили 2015 року, січень, лютий. Моя мати померла 12 грудня від раку. 6 місяців тому моїй сестрі діагностувала інший вид раку", – пригадує свої емоції жінка.

Емі зробили операцію з видалення цієї виразки та тканин, які її оточували. Наразі здоров'ю Емі нічого не загрожує, адже рак було виявлено на ранній стадії, лікування було успішним. Тепер жінка має регулярно проходити обстеження на наявність раку шкіри.