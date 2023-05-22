У женщины диагностировали акральную меланому, этот тип рака обычно развивается на руках, ногах, ногтях рук или ног.

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Эми рассказала, что все началось, когда она почувствовала сильный зуд между пальцами ног. Ничего не помогало избавиться от этого ощущения, присмотревшись, она увидела у себя на ноге маленькое пятнышко с кольцами вокруг нее и шершавыми краями.

Я подумала в тот момент, что никогда раньше ее не замечала. На следующей неделе у меня была назначена встреча с моим врачом по другому вопросу. Я говорила с ней об этом. Она сказала: "Это ничего страшного. Не беспокойтесь об этом, – вспомнила Эми.



Вот, как выглядела точка на стопе Эми / Фото Today

В Эми обнаружили меланому

Однако когда врач направил ее на биопсию, чтобы убедиться, что все точно в порядке, оказалось что у Эми меланома.

Конкретным диагнозом был редкий рак – акральная меланома.

"Я была шокирована… Диагноз мне поставили в 2015 году, январь, февраль. Моя мать умерла 12 декабря от рака. 6 месяцев назад моей сестре диагностировала другой вид рака", – вспоминает свои эмоции женщина.

Эми сделали операцию по удалению этой язвы и окружающих ее тканей. Пока здоровью Эми ничего не угрожает, ведь рак был обнаружен на ранней стадии, лечение было успешным. Теперь женщина должна регулярно проходить обследование на наличие рака кожи.