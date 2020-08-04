У Сумах на карантин закрили пологовий будинок: деталі
У Сумах на 2 тижні закрили закрили "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії". Коронавірус виявили у 4 працівників медзакладу.
Медиків відправили на лікування
ПЛР-тестування виявило COVID-19 у чотирьох медиків. Про це повідомила пресслужба Сумської міської ради.
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На цей час буде призупинена госпіталізація вагітних та породіль до відділення патології вагітних та акушерського відділення (пацієнток тимчасово прийматиме обласний перинатальний центр),
– інформують у міськраді.
Вірусом медиків заразила одна з пацієнток
Хворих працівників пологового направили на лікування. Ще 12 співробітників, які перебували з інфікованими у контакті, перебувають на самоізоляції. Ще 18 контактних хворих – під медичним наглядом.
За інформацією міськради, джерелом недуги стала одна з пацієнток.
Яка ситуація з коронавірусом у Сумській області?Станом на 3 серпня у Сумській області виявили 541 випадок коронавірусу. 8 людей померли. 351 хворий одужав.