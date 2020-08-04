В Сумах на 2 недели закрыли "клинический роддом Пресвятой Девы Марии". Коронавирус обнаружили у 4 работников медучреждения.

Медиков отправили на лечение

ПЦР-тестирование выявило COVID-19 у четырех медиков. Об этом сообщила пресс-служба Сумского городского совета.

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На это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения (пациенток временно будет принимать областной перинатальный центр),

– информируют в горсовете.

Вирусом медиков заразила одна из пациенток

Больных работников родильного дома направили на лечение. Еще 12 сотрудников, находившихся с инфицированными в контакте, находятся на самоизоляции. Еще 18 контактных больных – под медицинским наблюдением.

По информации горсовета, источником недуга стала одна из пациенток.