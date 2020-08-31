Бурпі дуже популярна вправа серед людей, які займаються спортом, адже бурпі дозволяє спалити максимальну кількість калорій і одночасно збільшити витривалість. Втім, суд із прав людини у Страсбурзі визнав бурпі занадто жорстокою для людини та заборонив її.

Суд заборонив тренерам давати цю вправу на тренуваннях, пише WWD.

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Вправа має багато варіацій (класична зв'язка: стрибок, присідання і планка), але головна її перевага в тому, що вона залучає всі групи м'язів.

Проте без серйозної підготовки її складно виконати багато разів поспіль.

З цим погодився і суд із прав людини у Страсбурзі, зазначивши, що такого ж результату, як від бурпі, можна досягти й іншими, менш виснажливими вправами.

Суду визнав вправу грубим порушенням проти людини й заборонив тренерам давати цю вправу на тренуваннях.

Та разом з тим, варто розуміти, що ніхто не може заборонити вам робити бурпі за власним бажанням.