Бурпи очень популярное упражнение среди людей, которые занимаются спортом, ведь бурпи позволяет сжечь максимальное количество калорий и одновременно увеличить выносливость. Впрочем, суд по правам человека в Страсбурге признал бурпи слишком жестокой для человека и запретил ее.

Суд запретил тренерам давать это упражнение на тренировках, пишет WWD.

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Упражнение насчитывает много вариаций (классическая связка: прыжок, приседание и планка), но главное ее преимущество в том, что оно задействует все группы мышц.

Однако без серьезной подготовки его сложно выполнить много раз подряд.

С этим согласился и суд по правам человека в Страсбурге, отметив, что такого же результата, как от бурпи, можно достичь и другими, менее изнурительными упражнениями.

Суд счел упражнение грубым нарушением против человека и запретить тренерам давать это упражнение на тренировках.

Но вместе с тем, стоит понимать, что никто не может запретить вам делать бурпи по собственному желанию.