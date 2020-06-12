У США розробили новий тип тесту на антитіла до коронавірусу, який демонструє якість сформованого імунітету в пацієнтів.

Звичайні тести на антитіла до коронавірусу демонструють, чи хворіла людина коронавірусом, але вони не можуть визначити, на скільки сильний імунітет до хвороби та чи є він взагалі. Натомість вчені з Університету Північної Кароліни створили тест, який може раз і назавжди покінчити з цим питанням, повідомляє Science Immunology.

До теми Тести на антитіла до коронавірусу помиляються в половині випадків, – CDC

Новий тест на антитіла до коронавірусу нарешті може допомогти епідеміологам визначити рівень колективного імунітету серед населення. Особливість цього тесту в тому, що він виявляє специфічні антитіла лише для певної частини спайкового білка SARS-CoV-2.

Яким чином тест визначає якість імунітету до COVID-19

Новий тест на антитіла до коронавірусу працює методом аналізу крові. Під час аналізу визначаються антитіла, які конкретно націлені на фрагмент білка коронавірусу. Цей фрагмент називається доменом, що зв'язує рецептор білка коронавірусу – RBD.

Тест демонструє рівні цього домену, які співвідносяться з рівнями всіх важливих нейтралізуючих антитіл, що відповідають за імунітет до SARS-CoV-2.

Ми спостерігали міцну кореляцію між рівнями RBD-зв'язуючих антитіл та нейтралізуючими антитілами SARS-CoV-2 в окремих зразках. Це означає, що наш аналіз не тільки визначає людей, які піддались впливу SARS-CoV-2, але також може бути використаний для прогнозування рівнів нейтралізуючих антитіл

– заявив один з авторів дослідження Прем Лакшманом.

Цікаво, що в відомих людству коронавірусах немає RBD. Внаслідок цього антитіла до цього домену мають високу специфічність саме до SARS-CoV-2.

Коли новий тест з'явиться на ринку?

Поки що команда вдосконалює тест для того, або знизити його вартість та ще більше скоротити час отримання результату. В ідеалі дослідники прагнуть, щоб аналіз займав приблизно годину. Це зробить його конкурентно спроможним, адже сучасні тести на аналіз рівнів антитіл займають від кількох годин до кількох днів.



Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу