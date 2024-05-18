Дослідження антиалкогольного гелю

У новій статті міжнародна група вчених зі Швейцарії, Китаю, Іспанії та Бельгії представила дані випробувань цього нового засобу. У результаті експериментів, проведених як in vitro, і на мишах, дослідники переконалися, що гідрогель, здатний нейтралізувати алкоголь та допомагає уникнути більшості негативних наслідків вживання спиртного.

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Виробництво гелю здійснюється з використанням загальнодостатнього білка молочної сироватки, бета-лактоглобуліну. Після тривалого кип'ятіння білок перетворюється на довгі тонкі волокна, або фібрили, до яких потім додають воду і сіль як розчинники.

В отриману драглисту суміш потім додаються кілька каталізаторів, необхідних для розщеплення алкоголю, включаючи глюкозу і частинки заліза і золота. Гель запускає складні ферментативні реакції при контакті зі спиртним, які перетворюють алкоголь на оцтову кислоту, яка набагато менш токсична, ніж ацетальдегід.

Як діє гель

Ацетальдегід – продукт часткового розкладання етанолу утворюється при звичайному метаболізмі алкоголю в печінці. Підвищений рівень цієї речовини руйнує печінку та викликає проблеми зі здоров'ям. Використання гелю дозволяє перемістити процес розщеплення алкоголю з печінки до травної системи, що дозволяє уникнути негативних наслідків.

У експерименті гель був випробуваний на гризунах, які отримували алкоголь один раз або регулярно протягом 10 днів. При одноразовому прийомі етанолу використання гелю дозволило знизити його концентрацію у крові піддослідних на 40% через 30 хвилин та на 56% через п'ять годин порівняно з контрольною групою. Крім того, у тих, хто приймав гель, відзначалося менше накопичення шкідливого ацетальдегіду та ослаблення стресових реакцій у печінці, що виражалося в кращих показниках крові.

Алкоголізація мишей протягом 10 днів з щоденним прийманням гелю показала зниження рівня етанолу в крові, а також тривалий терапевтичний ефект. Тварини менше втрачали у вазі, їхня печінка та інші внутрішні органи менш страждали, що сприяло поліпшенню ліпідного обміну та показників крові.

Як можна застосовувати новий гель

Дослідники вже пропонують різні моделі застосування цього продукту для людей. Наприклад, випивши його саме перед або під час вживання алкоголю, можна буде запобігти підвищенню рівня етанолу в крові та руйнівному впливу ацетальдегіду.

Такий засіб може бути корисним для тих, хто не готовий повністю відмовитися від алкогольних напоїв, але при цьому хоче зберегти своє здоров'я. Щобільше, в рамках майбутніх клінічних випробувань дослідники планують перевірити можливість застосування гелю з метою терапії та профілактик.