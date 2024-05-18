Исследование антиалкогольного геля

В новой статье международная группа ученых из Швейцарии, Китая, Испании и Бельгии представила данные испытаний этого нового средства. В результате экспериментов, проведенных как in vitro, и на мышах, исследователи убедились, что гидрогель, способен нейтрализовать алкоголь и помогает избежать большинства негативных последствий употребления спиртного.

Также на тему Люди, которые не могут пить алкоголь, имеют более высокий риск многих серьезных болезней

Производство геля осуществляется с использованием общедостаточного белка молочной сыворотки, бета-лактоглобулина. После длительного кипячения белок превращается в длинные тонкие волокна, или фибриллы, к которым затем добавляют воду и соль как растворители.

В полученную студенистую смесь затем добавляются несколько катализаторов, необходимых для расщепления алкоголя, включая глюкозу и частицы железа и золота. Гель запускает сложные ферментативные реакции при контакте со спиртным, которые превращают алкоголь в уксусную кислоту, которая гораздо менее токсична, чем ацетальдегид.

Как действует гель

Ацетальдегид – продукт частичного разложения этанола образуется при обычном метаболизме алкоголя в печени. Повышенный уровень этого вещества разрушает печень и вызывает проблемы со здоровьем. Использование геля позволяет переместить процесс расщепления алкоголя из печени в пищеварительную систему, что позволяет избежать негативных последствий.

В эксперименте гель был испытан на грызунах, которые получали алкоголь один раз или регулярно в течение 10 дней. При однократном приеме этанола использование геля позволило снизить его концентрацию в крови подопытных на 40% через 30 минут и на 56% через пять часов по сравнению с контрольной группой. Кроме того, у тех, кто принимал гель, отмечалось меньшее накопление вредного ацетальдегида и ослабление стрессовых реакций в печени, что выражалось в лучших показателях крови.

Алкоголизация мышей в течение 10 дней с ежедневным приемом геля показала снижение уровня этанола в крови, а также длительный терапевтический эффект. Животные меньше теряли в весе, их печень и другие внутренние органы менее страдали, что способствовало улучшению липидного обмена и показателей крови.

Как можно применять новый гель

Исследователи уже предлагают различные модели применения этого продукта для людей. Например, выпив его именно перед или во время употребления алкоголя, можно будет предотвратить повышение уровня этанола в крови и разрушительное воздействие ацетальдегида.

Такое средство может быть полезным для тех, кто не готов полностью отказаться от алкогольных напитков, но при этом хочет сохранить свое здоровье. Более того, в рамках будущих клинических испытаний исследователи планируют проверить возможность применения геля с целью терапии и профилактики.