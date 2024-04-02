Медики наголосили, що це допоможе зрозуміти, як зміни в тривимірній структурі ДНК – подвійній спіралі – можуть впливати на розвиток ембріонів. Деталі відкриття учені опублікували в журналі Nature Communications.

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Суть відкриття

Згідно з результатами дослідження, додаткові кінцівки ростуть там, де мають бути геніталії гризуна.

Попередньо науковці уже знали, що у більшості чотириногих тварин зовнішні геніталії й задні кінцівки розвиваються з одних і тих самих первинних структур.

Біологи із Наукового інституту Гюльбенкяна в Ейрасі, зокрема Мойзес Малло вирішили осередитись на вивченні одного з білків-рецепторів – Tgfbr1, який бере участь у багатьох аспектах розвитку ембріона.

Деталі дослідження. Під час розвитку ембріона науковці спершу знизили активність мікроорганізмів і білкових речовин, які має ген Tgfbr1, аби побачити, як це вплине на розвиток спинного мозку. Тоді виявили, що один з ембріонів мав геніталії, схожі на дві додаткові задні кінцівки.

Що виявили дослідники

Команда наголосила, що ця знахідка направила дослідження в нову сторону. І коли вони детальніше вивчили ембріон шестиногої миші, то виявили, що ген Tgfbr1, змінюючи спосіб згортання ДНК у клітинах структури, однаково сприяє розвитку геніталій чи кінцівок.

"Деактивація білка змінювала активність інших генів, що призводило до появи додаткових кінцівок і відсутності справжніх зовнішніх статевих органів", – ідеться у дослідженні.

Чому це важливе відкриття

Учені сподіваються визначити, чи впливає Tgfbr1 та його "родичі" на структуру ДНК в інших системах, зокрема в імунній функції.

А тому вивчають, чи той такий же механізм лежить в основі розвитку геміпенісу – зовнішнього статевого органу ящірок, – який у змій формується з первинних органів замість ніг.