Медики отметили, что это поможет понять, как изменения в трехмерной структуре ДНК – двойной спирали – могут влиять на развитие эмбрионов. Детали открытия ученые опубликовали в журнале Nature Communications.
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Суть открытия
Согласно результатам исследования, дополнительные конечности растут там, где должны быть гениталии грызуна.
Предварительно ученые уже знали, что у большинства четвероногих животных внешние гениталии и задние конечности развиваются из одних и тех же первичных структур.
Биологи из Научного института Гюльбенкяна в Эйрасе, в частности Мойзес Малло решили сосредоточиться на изучении одного из белков-рецепторов – Tgfbr1, который участвует во многих аспектах развития эмбриона.
Что обнаружили исследователи
Команда отметила, что эта находка направила исследования в новую сторону. И когда они подробнее изучили эмбрион шестиногой мыши, то обнаружили, что ген Tgfbr1, изменяя способ свертывания ДНК в клетках структуры, одинаково способствует развитию гениталий или конечностей.
"Деактивация белка изменяла активность других генов, что приводило к появлению дополнительных конечностей и отсутствию настоящих внешних половых органов", – говорится в исследовании.
Почему это важное открытие
Ученые надеются определить, влияет ли Tgfbr1 и его "родственники" на структуру ДНК в других системах, в частности в иммунной функции.
А потому изучают, лежит ли тот же механизм в основе развития гемипениса – внешнего полового органа ящериц, – который у змей формируется из первичных органов вместо ног.