Медики отметили, что это поможет понять, как изменения в трехмерной структуре ДНК – двойной спирали – могут влиять на развитие эмбрионов. Детали открытия ученые опубликовали в журнале Nature Communications.

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Суть открытия

Согласно результатам исследования, дополнительные конечности растут там, где должны быть гениталии грызуна.

Предварительно ученые уже знали, что у большинства четвероногих животных внешние гениталии и задние конечности развиваются из одних и тех же первичных структур.

Биологи из Научного института Гюльбенкяна в Эйрасе, в частности Мойзес Малло решили сосредоточиться на изучении одного из белков-рецепторов – Tgfbr1, который участвует во многих аспектах развития эмбриона.

Детали исследования. Во время развития эмбриона ученые сначала снизили активность микроорганизмов и белковых веществ, которые имеет ген Tgfbr1, чтобы увидеть, как это повлияет на развитие спинного мозга. Тогда обнаружили, что один из эмбрионов имел гениталии, похожие на две дополнительные задние конечности.

Что обнаружили исследователи

Команда отметила, что эта находка направила исследования в новую сторону. И когда они подробнее изучили эмбрион шестиногой мыши, то обнаружили, что ген Tgfbr1, изменяя способ свертывания ДНК в клетках структуры, одинаково способствует развитию гениталий или конечностей.

"Деактивация белка изменяла активность других генов, что приводило к появлению дополнительных конечностей и отсутствию настоящих внешних половых органов", – говорится в исследовании.

Почему это важное открытие

Ученые надеются определить, влияет ли Tgfbr1 и его "родственники" на структуру ДНК в других системах, в частности в иммунной функции.

А потому изучают, лежит ли тот же механизм в основе развития гемипениса – внешнего полового органа ящериц, – который у змей формируется из первичных органов вместо ног.