Як свідчать дослідження, струс мозку збільшує ризики розвитку деменції та хвороби Паркінсона в подальшому житті, а також створює високу ймовірність отримати діагноз різних неврологічних або психічних розладів.

Як проходило дослідження

У дослідженні вчені спостерігали за здоров'ям 47 483 пацієнтів зі струсом протягом 25 років. Про це пише видання Daily Mail.

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Команда канадських дослідників вивчила дані про майже 50 000 людей, які зазнали струсу мозку між 1990 та 1991 роками, а потім знову відстежили їхній стан здоров'я у 2014 та 2015 роках.

Результати

У результатах йдеться, що струс мозку на 72 відсотки підвищує ризик розвитку деменції порівнянні з тими, хто не зазнав травми. Також у людей, в яких був струс мозку, шанси захворіти на хворобу Паркінсона були на 57 відсотків більші.

У жінок, які мали струс мозку, на 7 відсотків більший шанс розладів настрою та тривожності у порівнянні з чоловіками.

Деменція – що це? Деменція – це синдром стійкого порушення когнітивних функцій внаслідок органічного ураження мозку, який впливає на мислення, поведінку і на спроможність виконувати щоденні справи. Робота мозку значно погіршується, і це впливає на соціальну та робочу діяльності людини. Першою ознакою деменції є нездатність виконувати повсякденні справи. Деменція може виникнути у будь-кого, але з віком ризик зростає. Більшість хворих на деменцію – старші люди.

Другий струс мозку ще більше посилив зв’язок з підвищеним ризиком розвитку деменції, в той час як три або більше струсів мозку посилили зв’язок з розладами настрою і тривожності і хворобою Паркінсона.

Вчені з канадського Університету Манітоби стверджують, що підвищений ризик виникнення неврологічних проблем може бути наслідком порушеного припливу крові до мозку. Результати дослідження були опубліковані в журналі BMJ Family Medicine and Community Health.