Струс мозку збільшує ризики розвитку деменції на 72%
Як свідчать дослідження, струс мозку збільшує ризики розвитку деменції та хвороби Паркінсона в подальшому житті, а також створює високу ймовірність отримати діагноз різних неврологічних або психічних розладів.
Як проходило дослідження
У дослідженні вчені спостерігали за здоров'ям 47 483 пацієнтів зі струсом протягом 25 років. Про це пише видання Daily Mail.
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Команда канадських дослідників вивчила дані про майже 50 000 людей, які зазнали струсу мозку між 1990 та 1991 роками, а потім знову відстежили їхній стан здоров'я у 2014 та 2015 роках.
Результати
У результатах йдеться, що струс мозку на 72 відсотки підвищує ризик розвитку деменції порівнянні з тими, хто не зазнав травми. Також у людей, в яких був струс мозку, шанси захворіти на хворобу Паркінсона були на 57 відсотків більші.
У жінок, які мали струс мозку, на 7 відсотків більший шанс розладів настрою та тривожності у порівнянні з чоловіками.
Деменція може виникнути у будь-кого, але з віком ризик зростає. Більшість хворих на деменцію – старші люди.
Другий струс мозку ще більше посилив зв’язок з підвищеним ризиком розвитку деменції, в той час як три або більше струсів мозку посилили зв’язок з розладами настрою і тривожності і хворобою Паркінсона.
Вчені з канадського Університету Манітоби стверджують, що підвищений ризик виникнення неврологічних проблем може бути наслідком порушеного припливу крові до мозку. Результати дослідження були опубліковані в журналі BMJ Family Medicine and Community Health.