Как свидетельствуют исследования, сотрясение мозга увеличивает риск развития деменции и болезни Паркинсона в дальнейшей жизни, а также создает высокую вероятность получить диагноз различных неврологических или психических расстройств.

Как проходило исследование

В исследовании ученые наблюдали за здоровьем 47 483 пациентов с сотрясением в течение 25 лет. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Команда канадских исследователей изучила данные о почти 50 000 человек, которые получили сотрясения мозга между 1990 и 1991 годами, а потом снова отследили их состояние здоровья в 2014 и 2015 годах.

Результаты

В результатах говорится, что сотрясение мозга на 72 процента повышает риск развития деменции по сравнению с теми, кто не получал травму. Также у людей, у которых было сотрясение мозга, шансы заболеть болезнью Паркинсона были на 57 процентов больше.

У женщин, которые имели сотрясение мозга, на 7 процентов больший шанс расстройств настроения и тревожности по сравнению с мужчинами.

Деменция – что это? Деменция – это синдром нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга, который влияет на мышление, поведение и способность выполнять ежедневные дела. Работа мозга значительно ухудшается, и это влияет на социальную и рабочую деятельность человека. Первым признаком деменции является неспособность выполнять повседневные дела. Деменция может возникнуть у любого, но с возрастом риск возрастает. Большинство больных деменцией – старшие люди.

Второе сотрясение мозга еще больше усилило связь с повышенным риском развития деменции, в то время как три или более сотрясений мозга усилили связь с расстройствами настроения и тревожности и болезнью Паркинсона.

Ученые из канадского Университета Манитобы утверждают, что повышенный риск возникновения неврологических проблем может быть следствием нарушенного притока крови к мозгу. Результаты исследования были опубликованы в журнале BMJ Family Medicine and Community Health.