Офісні співробітники, які проводять більшу частину робочого часу в сидячому положенні, часто страждають від хронічної втоми, болю в спині та гіпертонії. Нещодавні дослідження також показали, що малорухливий спосіб життя може погіршувати увагу та пам'ять.

Також на тему Заміна лише одного продукту в раціоні знижує ризик діабету на майже 30%

Нове дослідження робочих місць

Дослідники з Техаського університету в США порівняли три типи робочих місць щодо їхнього впливу на продуктивність та активність співробітників. У дослідження були включені традиційні столи та крісла, а також меблі, що дозволяють працювати стоячи або чергувати положення.

"Стоячі" робочі місця являли собою столи з висотою робочої поверхні на рівні ліктя та високим стільцем. Робочі місця, що дозволяють чергувати положення, оснащувалися регульованими столами та звичайними офісними кріслами.

У дослідженні взяли участь 61 співробітник університету, робота яких передбачала переважно сидяче положення. Учасників розділили на групи залежно від типу їхнього робочого місця. Для оцінки продуктивності використовувалося спеціальне програмне забезпечення, яке аналізувало використання комп'ютерів протягом щонайменше 10 днів. Для вимірювання фізичної активності учасники носили активні датчики протягом тижня.

Учасники експерименту також повідомляли про свій фізичний стан під час та після робочого дня, включаючи дискомфорт у різних частинах тіла. Дослідники також зібрали дані про те, як часто учасники змінювали положення та використовували різні офісні пристрої.

Чи корисно стояти за столом

Співробітники, які працюють за "стоячими" столами, показали приблизно таку ж продуктивність, як і інші групи, але припускалися більше помилок при листуванні. Ті, хто використовував альтернативні меблі, проводили більше часу, стоячи, включаючи час, проведений за комп'ютером.

Біль у шиї був однаковим у всіх учасників (65% випадків), незалежно від типу робочого місця. Проте біль у нижній частині спини відчували 80% співробітників за традиційними столами, тоді як серед стоячих груп така проблема виникла лише у 51,7%.

Дослідники дійшли висновку, що хоча відмінності у продуктивності між групами не були статистично значущими, співробітники, які працюють стоячи, витрачали більше енергії та почувалися краще. Це вказує на те, що використання альтернативних робочих місць може зменшити негативні наслідки сидячої роботи та покращити здоров'я працівників, не знижуючи при цьому їхньої продуктивності.