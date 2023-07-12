Чому антибіотикорезистентність небезпечна для людства, які причини такого явища та як його можна уникнути, розповідає менеджерка з фармаконагляду корпорації "Артеріум" Римма Батталова.

Також на тему З 1 липня змінюється порядок відпуску препаратів за програмою "Доступні ліки"

Що таке антибіотикорезистентність і як вона виникає

Історія антибіотиків розпочалась у 1928 році, коли шотландський бактеріолог Олександер Флемінг винайшов пеніцилін. Виявилось, що пеніцилін має сильну антибактеріальну дію і впливає на різні бактерії.

Так розпочалась ера антибіотиків, яка у 1940 – 1960 роках досягла свого апогею: вчені створювали нові препарати, а хвороби, які раніше вважали смертельними (сепсис, пневмонія, туберкульоз, різні запалення тощо), стали виліковними. Проте шкідливі бактерії почали швидко адаптовуватися до життя поруч із людиною, а найстійкіші з них навчилися виробляти речовини, які блокують дію антибіотиків.

Це явище називають антибіотикорезистентністю – тобто стійкістю бактерій до дії антибіотиків. У випадках інфікування такими бактеріями, ліки стають безсилими перед патогенним збудником і не можуть допомогти організму впоратися з недугою. Залежно від хвороби це може мати різні наслідки: від одужання до хронізації хвороби та навіть смертельних випадків.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, антибіотикорезистентність – у десятці найбільших загроз для здоров’я людини. Щороку тисячі людей у світі помирають через прискорений розвиток цієї проблеми.

Резистентність бактерій – це природній процес, оскільки бактерії мають здатність пристосовується до навколишнього середовища з метою вижити. Зупинити цей процес повністю – не в наших силах, проте нам до снаги сповільнити розвиток антибіотикорезистентності і зберегти ефективність антибіотиків. Однак за останні роки антибіотикорезистентність зростає швидко і це стає проблемою світового масштабу. Основна причина прискорення антибіотикорезистентності – нераціональне застосування антибіотиків.

Як правило, це відбувається за двома сценаріями:

Людина захворіла, але не звертається до спеціаліста і самостійно призначає собі курс антибіотика. Причому не завжди це взагалі має сенс: наприклад, антибіотики не діють на віруси. Правильно визначити збудника хвороби та призначити відповідне лікування може лише лікар.

Людина приймає курс антибіотика, який призначив лікар, але повністю не дотримується призначення: перериває або завершує лікування раніше; самостійно змінює один препарат на інший під час лікування. Пам’ятайте: лише фахівець може змінювати дозування чи препарат.

Чим загрожує нераціональне вживання антибіотиків

Ситуація, коли люди самі призначають собі антибіотик, є дуже поширеною. Комусь їх порадила сусідка, інші прочитали гарні відгуки про препарат в інтернеті, а хтось вирішив довикористати упаковку, яку почав раніше. Призначаючи антибіотик конкретній людині, лікар враховує чимало факторів: вік, стан здоров’я, чутливість бактерій.

Якщо пацієнт самостійно перериває курс лікування, частина бактерій може вижити, співіснувати разом з антибіотиками. Таким чином, людина стає носієм резистентних мікроорганізмів, які продовжують розмножуватися в її тілі, а також виділятися у навколишнє середовище, внаслідок чого наражати на небезпеку найближче оточення.

Крім того, самостійне призначення чи заміна антибіотика є небезпечним ще й тому, що у складі кожного препарату міститься специфічна активна речовина, яка діє на конкретні види бактерій. Торговельна назва препарату може бути аналогічною назві активного компонента або ж відрізнятися. Ці нюанси знають лише лікарі, тому змінюючи препарат самостійно, ви можете придбати ліки з іншим складом, які у вашому випадку можуть не спрацювати.

Правила вживання антибіотиків

Будь-які антибіотики приймати тільки за призначенням лікаря.

Слід суворо дотримуватися призначеної лікарем схеми лікування, не збільшувати та не зменшувати дозу препарату без консультації з лікарем.

Приймати призначений лікарем курс до кінця.

Самостійно не змінювати один препарат на інший.

Не передавати чи радити антибіотики іншим людям.

Електронні рецепти на антибіотики

Антибіотики належать до рецептурної категорії лікарських засобів, тобто вони мають відпускатись з аптек за рецептом лікаря. Багато людей сприймають впровадження електронних рецептів на антибіотики як обмеження, бо звикли вільно купувати їх в аптеці.

Проте подібна практика – це важливий та загальновизнаний у світі спосіб раціонального застосування антибіотиків, крок до якіснішого обслуговування пацієнтів, турбота про їхнє здоровʼя, а також можливість знизити темпи прогресування антибіотикорезистентності. Електронний рецепт спонукає людей не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря, якщо вони почуваються погано.

Перспективи розробки нових антибіотиків

Проблема антибіотикорезистентності виникла одразу, щойно почали застосовувати перший антибіотик. Відтоді з’явилось припущення, що бактерії адаптуються до ліків швидше, ніж людство зможе розробити нові антибіотики. Це спонукало дослідників шукати нові методи синтезу молекул антибіотиків. Однак цей процес є складним і довготривалим.

На етапі розробки дослідники можуть вивчати понад тисячу, а іноді десятки тисяч нових молекул, і лише одна з них після 10 – 15 років досліджень зможе стати новим препаратом. Потрібні десятиліття, щоб довести ефективність та безпечність нового лікарського засобу.

У лікарів є антибіотики резерву, але у випадку швидкого розвитку антибіотикорезистентності патогенних бактерій в найближчому майбутньому вони стануть основними засобами лікування, а на "лаві запасних" будуть потрібні нові гравці.

Зупинити розвиток антибіотикорезистентності неможливо, але ми можемо уповільнити цей процес та надати науковцям більше часу для розробки нових препаратів. Слід відповідально ставитися до вживання антибіотиків і не займатися самолікуванням.