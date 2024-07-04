Здавна відомо, що думка у питаннях сексуальної активності чоловіків і жінок відрізняється: чоловіча активність часто зустрічає схвалення, тоді як жіноча піддається критиці та вимагає більшої поміркованості.

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Нове дослідження стереотипів

Дослідники соціальної психології з Саарського університету в Німеччині вирішили ретельніше вивчити цю тему. У їхньому новому дослідженні брали участь дві групи респондентів: одна зі студентів та їх оточення, друга – сформована через онлайн-платформу Clickworker. Загалом в опитуванні взяли участь 342 особи.

Учасникам запропонували оцінити, як суспільство поставиться до 25-річного чоловіка чи жінки з різним рівнем сексуальної активності, використовуючи сім критеріїв, включаючи кількість довгострокових та випадкових партнерів, вік початку статевого життя, частоту статевих контактів та мастурбації, а також сексуальне бажання та еротичні фантазії.

Подвійні стандарти у соціальній думці

Результати опитування вказали на вже відомі вченим подвійні стандарти у сексуальній сфері. Люди справді більш позитивно оцінювали високу сексуальну активність чоловіків, а у випадку з жінками більше схвалення викликала стриманість у сексі. У той самий час дослідження виявило раніше не зазначений аспект. Виявилося, що найкращим у соціумі вважають помірний рівень сексуальної активності в людей обох статей, а не згадані дві крайності.

Дослідження також виявило "ідеальний рівень сексуальної активності" з погляду громадської думки. Для чоловіків це означало мати чотири – п'ять партнерів і два – три випадкові зв'язки за все життя, починати статеве життя в 18 – 20 років, мати чотири – п'ять статевих актів і три-чотири мастурбації на тиждень, а також відчувати три сексуальні бажання та фантазії. в день.

Для жінок "ідеальні" показники були меншими: два – три партнери і один – два випадкові зв'язки, перший сексуальний досвід у 16 – 18 років, три – чотири статеві акти та дві – три мастурбації на тиждень, а також два сексуальних бажання та фантазій у день.

Вчені також виявили, що суспільство більше засуджує жінок за перевищення "ідеального" рівня активності, ніж чоловіків. Водночас низька активність у чоловіків зустрічає більше негативу, ніж у жінок, що може вказувати на соціальний тиск на чоловіків.