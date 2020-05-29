На конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я (НСЗУ) зареєструвалися 28 людей. Що відомо про кандидатів – читайте далі.

Голова МОЗ Максим Степанов зазначив, що його цікавить не прізвище людини, а саме те, що кандидат має бути ефективним і "міг нормально побудувати роботу НСЗУ". Нагадаємо, що очільник МОЗ вирішив сам призначити голову Національної служби здоров'я України (НСЗУ), незважаючи на підсумки конкурсу і трьох переможців.

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Видання LIGA.net опублікувало список кандидатів на посаду голови НСЗУ.

Вимоги претендентам

22 травня Національне агенство з питань держслужби вивісило оголошення про новий конкурс на посаду голови НСЗУ, Серед них – досвід роботи на керівних посадах у сфері державних фінансових гарантій не менше трьох років. Однак це неможливо виконати, адже закон про державні фінгарантії схвалили восени 2017-го і йому немає трьох років.

Альтернативою є три роки на посадах державної служби категорії А чи Б або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування. Перший голова НСЗУ Олег Петренко прокоментував це, назвавши відбір фарсом.

Кандидати на посаду голови НСЗУ

На новий конкурс висунули кандидатури 13 працівників НСЗУ:

Дмитро Черниш , керівник Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я;

, керівник Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я; Наталія Рябцева , заступниця голови. Зазначається, що на попередній співбесіді вона не підійшла Степанову як фіналістка конкурсу;

, заступниця голови. Зазначається, що на попередній співбесіді вона не підійшла Степанову як фіналістка конкурсу; Олександр Жигінас , директор департаменту моніторингу;

, директор департаменту моніторингу; Олександра Машкевич , начальниця роботи з управління договорами щодо спеціалізованої меддопоомоги;

, начальниця роботи з управління договорами щодо спеціалізованої меддопоомоги; Володимир Пляцек , директор Центрального міжрегіонального департаменту;

, директор Центрального міжрегіонального департаменту; Наталія Будяк , директорка Східного міжрегіонального департаменту;

, директорка Східного міжрегіонального департаменту; Мар’яна Возниця , директорка Західного міжрегіонального департаменту

, директорка Західного міжрегіонального департаменту Вікторія Мілютіна , директорка Північного міжрегіонального департаменту;

, директорка Північного міжрегіонального департаменту; Дмитро Самофалов , директор Південного міжрегіонального департаменту;

, директор Південного міжрегіонального департаменту; Олександр Рябець, директор Департаменту інформаційних технологій;

Також від НСЗУ подавалися, але їхні заяви відхилили через невідповідність критеріям відбору:

Ігор Костиря, заступник директора департаменту інформаційних технологій НСЗУ;

Іван Горох, начальник відділу взаємодії з державними органами;

Андрій Віленський, керівник департаменту договорів.

Від МОЗ подали заяву на посаду голови НСЗУ

Ірина Немирович (Литовченко) , колишня очільниця директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МОЗ.



Немирович звільнилася практично з усією командою свого директорату наприкінці 2019 року через незгоду з політикою нової міністерки Зоряни Скалецької.



, колишня очільниця директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МОЗ. Немирович звільнилася практично з усією командою свого директорату наприкінці 2019 року через незгоду з політикою нової міністерки Зоряни Скалецької. Оксана Сухорукова, очільниця директорату медичних послуг МОЗ. Вона відкрито не погоджується з політикою міністра МОЗ Максима Степанова, а раніше виступала проти політики Скалецької.

Серед медиків на голову НСЗУ висунули кандидатури:

Костянтин Яриніч, нардеп 8 скликання від Блоку Петра Порошенка, в.о. гендиректора Кіровоградського обласного онкоцентру. Видання LB пише, що він головний кандидат на посаду.

Відомо, що Яриніч підтримує політику Степанова і критикує НСЗУ. На посаді планує зберегти дотації "для збереження інфекційних лікарень та психіатричної служби".

У Костянтина Яриніча у квітні був конфлікт з НСЗУ в Яриніча, коли один пацієнт поскаржився Національній службі здоров'я України на онкоцентр за те, що по контракту лікарні з НСЗУ послуги мали б бути безоплатним.

Сергій Красюк, заввідділення невідкладної терапії в Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги.

Максим Іонов, екс-керівник департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації. У виданні зазначили, що його документи не відповідають формальним критеріям оголошення.

Володимир Бурко, його заявка не відповідала вимогам оголошення. Чоловік з таким ПІБ працює лікарем у мережі приватних клінік Viva як кардіолог, гастроентеролог, терапевт.

Орест Каракевич, чоловік з цим іменем є лікарем, майданівцем та ветераном війни на Сході, але не пройшов по вимогах оголошення.

Інші кандидати