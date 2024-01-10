За законопроєкт проголосувало 326 депутатів. За словами Ярославв Железняка, документ дозволяє Міноборони затверджувати клінічні протоколи та стандарти відповідно до правил Північноатлантичного альянсу.

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Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт розроблений для закріплення повноважень Міністерства оборони України затверджувати для сил безпеки та сил оборони протоколи та стандарти надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні на основі стандартів НАТО, визначати порядок додержання зазначених стандартів та здійснювати нагляд за їх додержанням,

– зазначили ініціатори законопроєкту.

Це означає, що Міністерство оборони на основі стандартів НАТО затверджує:

клінічні протоколи;

табелі матеріально-технічного оснащення;

стандарти надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні під час ведення бойових дій та під час підготовки сил безпеки й сил оборони за призначенням;

визначає порядок дотримання зазначених стандартів та здійснює нагляд за цим;

за погодженням із Міністерством охорони здоров’я затверджує перелік і мінімальні вимоги та/або стандарти якості до спеціалізованих медичних виробів, які військовослужбовці застосовують в умовах ведення бойових дій.

Чому це важливо

Законопроєкт є ще один кроком до наближення українських сил безпеки та сил оборони до стандартів НАТО, що є важливим для членства нашої країни в Північноатлантичному альянсі.

Крім того, це відкриває можливості до реформування домедичної та медичної допомоги, яка нині має багато застарілих норм, що заважають рятувати життя наших військових.