Кремлівські медіа та телеграм-канали поширюють відео, зняте в окопі, у якому нібито сидить український військовослужбовець із синдромом Дауна. Пропагандисти також згадують слова Валерія Залужного про начебто мобілізацію людей з інвалідністю.

Також на тему "До лікаря не можна потрапити без військового квитка": що відомо про новий фейк



Скриншот допису

Як насправді

На відео можна побачити нікнейм автора, який поширив це відео, — uvoin19. Однак на сторінках користувачів тіктока ми не знайшли жодного відео із такою назвою або за підписом "Воха чергує". Найімовірніше, користувач змінив свій нікнейм або видалив запис. Зворотний пошук окремих зображень із відео у Google Images показав, що відео поширюють здебільшого російськомовні джерела.

У відкритих джерелах ми також знайшли інформацію про військового із позивним "Воха". Чоловік служить у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади, проте має зовсім інший вигляд.

Окрім цього, не можна стверджувати, що це саме український військовий, який ще начебто має синдром Дауна. Хоча на передпліччі чоловіка можна побачити шеврон ЗСУ, але будь-які інші упізнавальні знаки – відсутні. До прикладу, немає шеврона конкретної бригади, де служить чоловік або стрічок зеленого, жовтого або синього кольору на формі.

Щобільше, на початку запису видно, що плитоноска чоловіка не має самих плит, які безпосередньо захищають від куль та осколків. Також на ньому немає додаткових споряджень, а сам чоловік навіть без шолома. Хоча росіяни пишуть, нібито відео зняте на лінії фронту.

Вперше відео опублікували наприкінці грудня, однак точну дату та місце зйомки встановити неможливо. Якщо відео справді зняли взимку, дивно, що військовослужбовець взутий у гумові чоботи. Адже в окопі сухо, а на вулиці мороз. Також росіяни встановили, що чоловік має синдром Дауна виключно по його манері спілкування. Хоча можуть бути зовсім інші причини уповільненого мовлення.

Що відомо про синдром Дауна

Синдром Дауна — один із найпоширеніших генетичних хромосомних розладів у дітей. Синдром виникає тоді, коли кожна клітина людини має часткову або повну зайву копію 21-ї хромосоми. Ця додаткова копія спричиняє зміни в мозку та деякі фізичні особливості. Однак достеменно невідомо, що саме впливає на появу синдрому. Щороку у світі близько 3–5 тисяч дітей народжуються з таким синдромом.

За останніми даними, до 24 лютого 2022 року близько 250–300 малюків на рік народжувалися із синдромом Дауна в Україні. За даними Всеукраїнської благодійної організації "Даун Синдром", на початку 2020 року понад 9 тисяч українців до 35 років мали синдром Дауна. Серед ознак синдрому виділяють мигдалеподібні очі, скошені вгору, специфічну форму голови, маленькі вуха, руки та ноги, коротку шию тощо. Діти з синдромом Дауна також мають нижчий показник інтелекту та говорять повільніше, ніж інші.

Водночас у чоловіка на відео можна помітити лише уповільнене мовлення. До того ж згідно з українським законодавством, особи з вродженими аномаліями зі значними порушеннями функцій непридатні до військової служби.

Такими відео росіяни намагаюся дискредитувати не тільки військовослужбовців, а й систему охорони здоров’я України загалом. Мовляв, про хворих людей не піклуються та відправляють на фронт.

