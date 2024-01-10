За законопроект проголосовало 326 депутатов. По словам Ярослава Железняка, документ позволяет Минобороны утверждать клинические протоколы и стандарты в соответствии с правилами Североатлантического альянса.

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Что предполагает законопроект

Законопроект разработан для закрепления полномочий Министерства обороны Украины утверждать для сил безопасности и сил обороны протоколы и стандарты предоставления домедицинской и медицинской помощи на догоспитальном уровне на основе стандартов НАТО, определять порядок соблюдения указанных стандартов и осуществлять надзор за их соблюдением,

– отметили инициаторы законопроекта.

Это означает, что Министерство обороны на основе стандартов НАТО утверждает:

клинические протоколы;

табели материально-технической оснастки;

стандарты предоставления домедицинской и медицинской помощи на догоспитальном уровне во время ведения боевых действий и подготовки сил безопасности и сил обороны по назначению;

определяет порядок соблюдения указанных стандартов и осуществляет надзор за этим;

по согласованию с Министерством здравоохранения утверждает перечень и минимальные требования и/или стандарты качества к специализированным медицинским изделиям, применяемым военнослужащими в условиях ведения боевых действий.

Почему это важно

Законопроект является еще одним шагом к приближению украинских сил безопасности и сил обороны к стандартам НАТО, что важно для членства нашей страны в Североатлантическом альянсе.

Кроме того, это открывает возможности реформирования домедицинской и медицинской помощи, которая в настоящее время имеет много устаревших норм, мешающих спасать жизнь наших военных.