Про це розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров у інтерв'ю "РБК-Україна".

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Статистика тривожна

За словами представника МОЗ, наразі інсульт є другою за частотою причиною смерті в усьому світі. Близько 80 – 85% випадків – це ішемічні інсульти. При цьому, за останні декілька років показники в Україні лише погіршуються.

МОЗ затвердило стандарт медичної допомоги при ішемічному інсульті, який визначає єдиний алгоритм дій медичним працівникам та передусім гарантує пацієнтам якість та ефективність наданих послуг,

– повідомив Дубров.

Пацієнти мають потрапляти у профільні лікарні

Представник МОЗ наголосив, що передусім важливо, щоб пацієнти потрапляли не до найближчих лікарень, а саме до тих, які забезпечують належне лікування.

Довідково. Наразі 258 медзакладів мають контракти з НСЗУ для надання медичної допомоги в разі інсульту.

Що передбачає стандарт

Сергій Дубров уточнив, що новий стандарт медичної допомоги за ішемічного інсульту передбачає:

оновлені протоколи діагностики,

лікування пацієнтів на догоспітальному і госпітальному етапах

і під час їх реабілітації у закладах охорони здоров'я.

Також, за словами заступника, наразі у МОЗ працюють над розбудовою спроможної мережі медичних закладів з інсультними центрами та блоками, в яких є можливість застосовувати сучасні методи лікування, такі як тромболізис та тромбектомія.