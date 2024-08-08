Про це розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров у інтерв'ю "РБК-Україна".
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Статистика тривожна
За словами представника МОЗ, наразі інсульт є другою за частотою причиною смерті в усьому світі. Близько 80 – 85% випадків – це ішемічні інсульти. При цьому, за останні декілька років показники в Україні лише погіршуються.
МОЗ затвердило стандарт медичної допомоги при ішемічному інсульті, який визначає єдиний алгоритм дій медичним працівникам та передусім гарантує пацієнтам якість та ефективність наданих послуг,
– повідомив Дубров.
Пацієнти мають потрапляти у профільні лікарні
Представник МОЗ наголосив, що передусім важливо, щоб пацієнти потрапляли не до найближчих лікарень, а саме до тих, які забезпечують належне лікування.
Що передбачає стандарт
Сергій Дубров уточнив, що новий стандарт медичної допомоги за ішемічного інсульту передбачає:
- оновлені протоколи діагностики,
- лікування пацієнтів на догоспітальному і госпітальному етапах
- і під час їх реабілітації у закладах охорони здоров'я.
Також, за словами заступника, наразі у МОЗ працюють над розбудовою спроможної мережі медичних закладів з інсультними центрами та блоками, в яких є можливість застосовувати сучасні методи лікування, такі як тромболізис та тромбектомія.