Американська кардіологічна асоціація нагадала, що при високій температурі організм намагається охолодити себе, перерозподіляючи більшу кількість крові від внутрішніх органів до шкіри. Це може сприяти збільшенню навантаження на серце.

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Якщо у вас є серцево-судинні хвороби, ви старше 50 років і у вас є зайва вага, вам потрібно вжити спеціальні запобіжні заходи, щоб захистити своє серце,

– розповів Дональд Ллойд-Джонс, спікер Американської кардіологічної асоціації.

За його словами, багато ліків, які приймають "сердечники", можуть посилювати вплив спеки на організм та сприяти погіршенню самопочуття. Він наголосив, що, попри це, їх прийом не можна переривати.

Як захистити серце під час спеки

Слідкуйте за годинником. Краще не залишатися на вулиці, коли сонце найактивніше – між полуднем та 3 годинами дня. Одягайтеся відповідно. Одяг має бути легким, світлим, з дихаючої тканини (бавовни або сучасних матеріалів, що відштовхують піт). До цього потрібно додати капелюх та сонцезахисні окуляри. На відкриті ділянки шкіри потрібно нанести сонцезахисний крем із 15 fsp. Пийте. Потрібно випивати по дві склянки води перед виходом надвір чи під час виконання вправ. Напоїв, які містять алкоголь чи кофеїн, потрібно уникати. Робіть перерви. У тінистих місцях можна зупинитись на кілька хвилин, випити води, а потім продовжити свій шлях. Дотримуйтесь вказівок лікаря.

Ознаки теплого виснаження

головний біль,

сильна пітливість,

холодна та волога шкіра, озноб,

запаморочення, непритомність,

слабкий та швидкий пульс,

м'язові судоми,

прискорене дихання,

нудота блювота.

Якщо виникли такі симптоми, потрібно знайти прохолодне місце, припинити вправи і швидко охолонути – за допомогою прохолодного душу чи напоїв. Асоціація нагадує, що теплове виснаження може вимагати медичної допомоги.