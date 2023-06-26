Американская кардиологическая ассоциация напомнила, что при высокой температуре организм пытается охладить себя, перераспределяя большее количество крови от внутренних органов к коже. Это может способствовать увеличению нагрузки на сердце.
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Если у вас есть сердечно-сосудистые болезни, вы старше 50 лет и у вас есть лишний вес, вам нужно принять специальные меры предосторожности, чтобы защитить свое сердце,
– рассказал Дональд Ллойд-Джонс, спикер Американской кардиологической ассоциации.
По его словам, многие лекарства, которые принимают "сердечники", могут усиливать влияние жары на организм и способствовать ухудшению самочувствия. Он подчеркнул, что, несмотря на это, их прием нельзя прерывать.
Как защитить сердце во время жары
- Следите за часами. Лучше не оставаться на улице, когда солнце самое активное – между полуднем и 3 часами дня.
- Одевайтесь соответственно. Одежда должна быть легкой, светлой, из дышащей ткани (хлопка или современных отталкивающих пот материалов). К этому нужно добавить шляпу и солнцезащитные очки. На открытые участки кожи нужно нанести солнцезащитный крем из 15 fsp.
- Пейте. Нужно выпивать по два стакана воды перед выходом во двор или во время выполнения упражнений. Напитков, содержащих алкоголь или кофеин, следует избегать.
- Делайте перерывы. В тенистых местах можно остановиться на несколько минут, выпить воду, а затем продолжить свой путь.
- Следуйте инструкциям врача.
Признаки теплого истощения
- головная боль,
- сильная потливость,
- холодная и влажная кожа, озноб,
- головокружение, обморок,
- слабый и быстрый пульс,
- мышечные судороги,
- учащенное дыхание,
- тошнота рвота.
Если возникли такие симптомы, нужно найти прохладное место, прекратить упражнения и быстро охладиться с помощью прохладного душа или напитков. Ассоциация напоминает, что тепловое истощение может потребовать медицинской помощи.