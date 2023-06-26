Почему возникает джитлаг
Симптомы синдрома смены часовых поясов развиваются прежде всего потому, что циркадные ритмы человека (привычный режим сна и бодрствования, "внутренние часы") не соотносятся с фактическим временем в месте, в которое он прилетел. Например, когда в Новой Зеландии 12 ночи, в Киеве 3 часа дня. Не всякий человек может легко столь радикально перестроить режим.
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Еще одна возможная причина некоторых симптомов джетлага – факторы, действующие на нас в самолете. К ним относятся изменение давления и сухой воздух (оно может провоцировать обезвоживание). Это действие не связано с часовыми поясами.
К факторам риска синдрома смены часовых поясов относят полеты в восточном направлении, частые перелеты, пожилой возраст, употребление алкоголя, плохой сон к вылету, стресс. Вероятность джетлага возрастает с увеличением количества пересеченных часовых поясов.
Как проявляется дшитлаг
К основным симптомам относятся:
- сложности с засыпанием ночью и с пробуждением – утром;
- усталость и истощение;
- трудно сосредоточиться в течение дня;
- плохое качество сна;
- снижение памяти и концентрации.
Кроме того, могут наблюдаться эмоциональная нестабильность, физическая слабость, общее недомогание, снижение аппетита, тошнота,
Как побороть джитлаг
Избежать расстройства циркадных ритмов или облегчить его проявления помогут следующие советы:
- Если путешествие связано с важным мероприятием, будет полезно прилететь минимум на несколько дней раньше, чтобы организм успел приспособиться к новому времени.
- Во время полета нужно как можно больше отдыхать. Пытайтесь поспать, если в месте вашего назначения в это время ночь.
- В дороге пейте достаточно жидкости, лучше воды. Это поможет избежать обезвоживания во время полета.
- На новом месте живите по новому расписанию. Прежде всего, это касается сна и приема пищи. Желательно установить будильник, чтобы не проспать утром.
- В новом часовом поясе днем желательно как можно больше находиться на солнце.
- В течение дня можно подбадривать себя кофеином и упражнениями.
- Если с сонным состоянием днем трудно бороться, можно позволить себе задремать несколько раз в день на 15 – 20 минут. Это может улучшить состояние и не повлиять на предстоящий ночной сон.
Лекарств против синдрома смены часовых поясов нет. Американские Центры по контролю и профилактике болезней рекомендуют за несколько дней до путешествия попробовать начать приспосабливать свои циркадные ритмы к вашему пункту назначения. В случае планирования полета на запад, можно попытаться ложиться на 1 – 2 часа позже обычного на восток – на 1 – 2 часа раньше.