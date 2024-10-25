Рейчел Прохнов з 12 років носила контактні лінзи й доглядала за своїми очима. Однак на 34 місяці вагітності вона осліпла після того, як прийняла душ, не знімаючи їх. Про це повідомляє Daily Mail.

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Що відомо про цю хворобу і чи повернеться до жінки зір

Виявилося, що у воді був паразит акантамеба. Він потрапив до її ока, коли вона приймала душ і зарився в ніжну тканину, пошкодивши її.

Цей діагноз називається "акантамебний кератит". Хворобу викликає одноклітинний паразит, який може жити в озерах, океанах, водопровідній воді, ґрунті та повітрі. Носіння контактних лінз може створювати мікроскопічні розриви у рогівці ока, через які акантамеба може потрапити всередину.

Потрапляючи у рогівку, паразит починає розмножуватися. Це може спричиняти біль в очах, почервоніння, нечіткість зору, світлочутливість і сльозотечу. А у підсумку – сліпоту.

Якщо недугу виявити на ранній стадії, її можна легко вилікувати за допомогою очних крапель. Однак у 40% доводиться робити операцію – вишкрібати зовнішню частину ока, щоб видалити паразитів. Після цього ділянку ока відновлюють після пересадження.

Спершу Рейчел поставили неправильний діагноз 5 різних лікарів. Згодом вона знайшла фахівців, які знайшли причину недуги й зробили вишкрібання рогівки. Після цього жінка пройшла суворий курс очних крапель, які потрібно було закапувати кожні 30 хвилин впродовж трьох місяців.

Їй також давали сильні препарати, подібні до тих, які використовуються для лікування раку. Крім цього, вона повинна була регулярно здавати аналізи крові, щоб переконатися, що ліки не призведуть до відмови печінки.

Через рік їй встановили рогівку від померлого донора. На щастя, операція минула успішно. Тепер вона може бачити й читати великі літери на таблиці зору. Її зір ще не ідеальний, але вона вже може коригувати його за допомогою окулярів.

Як знизити ризик зараження цією інфекцією: