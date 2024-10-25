Рэйчел Прохнов с 12 лет носила контактные линзы и ухаживала за своими глазами. Однако на 34 месяце беременности она ослепла после того, как приняла душ, не снимая их. Об этом сообщает Daily Mail.

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Что известно об этой болезни и вернется ли к женщине зрение

Оказалось, что в воде был паразит акантамеба. Он попал в ее глаз, когда она принимала душ и зарылся в нежную ткань, повредив ее.

Этот диагноз называется "акантамебный кератит". Болезнь вызывает одноклеточный паразит, который может жить в озерах, океанах, водопроводной воде, почве и воздухе. Ношение контактных линз может создавать микроскопические разрывы в роговице глаза, через которые акантамеба может попасть внутрь.

Попадая в роговицу, паразит начинает размножаться. Это может вызывать боль в глазах, покраснение, нечеткость зрения, светочувствительность и слезотечение. А в итоге – слепоту.

Если недуг обнаружить на ранней стадии, его можно легко вылечить с помощью глазных капель. Однако в 40% приходится делать операцию – выскабливать внешнюю часть глаза, чтобы удалить паразитов. После этого участок глаза восстанавливают после пересадки.

Сначала Рейчел поставили неправильный диагноз 5 разных врачей. Впоследствии она нашла специалистов, которые нашли причину недуга и сделали выскабливание роговицы. После этого женщина прошла строгий курс глазных капель, которые нужно было закапывать каждые 30 минут в течение трех месяцев.

Ей также давали сильные препараты, подобные тем, которые используются для лечения рака. Кроме этого, она должна была регулярно сдавать анализы крови, чтобы убедиться, что лекарства не приведут к отказу печени.

Через год ей установили роговицу от умершего донора. К счастью, операция прошла успешно. Теперь она может видеть и читать большие буквы на таблице зрения. Ее зрение еще не идеальное, но она уже может корректировать его с помощью очков.

Как снизить риск заражения этой инфекцией: