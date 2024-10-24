Кэтлин Хеннингс отпраздновала свой 105-й День рождения 2 октября. Вспоминая свои счастливые годы, она раскрыла свою секретную формулу долгой и полноценной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

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Что известно о долгожительнице Кэтлинг Хеннингс

Кэтлин родилась в Лондоне в 1919 году и выросла в районе Брикстон, где впоследствии начала успешную карьеру бухгалтера.

Она вспоминает, как проводила вечера, танцуя в Ковент-Гардене. Женщина также регулярно посещала Королевский оперный театр.

Пережив в Лондоне Вторую мировую войну, Кэтлин переехала в Котсуолдс вместе с матерью, братом Чарли и таксой Расти.

Женщина обожает Guinness и считает, что именно регулярное употребление пива помогло ей дожить до 105 лет. "Пейте Guinness и не выходите замуж!, – шутит именинница.



Кэтлин Хеннингс празднует День рождения / Daily Mail

Команда дома престарелых, в котором она проживает Кэтлин, организовала для нее особую вечеринку с праздничным тортом от шеф-повара.

Компания Guinness также присоединилась, представив своей поклоннице много ирландского устава, кружки, тапочки, фартук и сладости.

Руководитель дома престарелых Малайка Чарльз заметила, что 105-й День рождения – это невероятное событие. И команда приложила немало усилий, чтобы сделать этот день незабываемым для именинницы.