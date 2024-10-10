Інцидент трапився у Нью-Йорку. Лікарі були неабияк здивовані таким розвитком подій, оскільки подібні надзвичайні медичні ситуації бувають дуже рідко. Звіт цього випадку опублікований у журналі Clinic and Experimental Emergency Medicine.

Дивіться також Чому людям сняться еротичні сни

Симптоми з'явилися одразу, але були нетиповими

У медичному звіті мовиться, що після мастурбації чоловік відчув запаморочення, поколювання в обох руках і заніміння щелепи.

На диво, у нього не було болю у грудях чи спині, задишки або бодай нудоти, що було б типовими симптомами під час розриву аорти.

Через запаморочення чоловік вирішив прилягти й відчув епізод нетримання сечі. Саме в цей момент він викликав швидку допомогу.

У лікарні про чоловіка подбали – після встановлення діагнозу його терміново прооперували, вставивши на місце прориву аорти гнучкий трубчастий імплантат.

Тепер пацієнт повністю одужав. Однак чому мастурбація спровокувала розрив – наразі точно незрозуміло. Варто зауважити, що чоловік у хорошій фізичній формі. Того ж дня він пробіг 5-кілометрову дистанцію.

Розрив аорти вкрай небезпечний стан, який призводить до смерті, якщо його не діагностувати та не усунути вчасно. Однак лише приблизно 6,4% розшарувань аорти перебігають без болю в грудях. Тож чоловіку надзвичайно пощастило, що він швидко зорієнтувався та викликав "швидку".