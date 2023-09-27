Брехня про наркотики в їжі
Російські блогери поширюють статтю китайського видання Global Times із заголовком "Китайські вчені розкрили секрет "українського сказу"". За словами пропагандистів, у статті нібито пишуть про дослідження китайських вчених із хімічної лабораторії Цінхуа в Пекіні, які виявили в українських продуктах мікродози психоактивних речовин.
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Скриншот публікації
Як насправді
Насправді видання Global Times не публікувало подібну новину. На сторінці медіа ми не знайшли жодного матеріалу із заголовком "Китайські вчені розкрили секрет "українського сказу"". Натомість є стаття, у якій повністю збігається дата та час публікації, а також авторка. В оригінальному тексті авторка Ху Юйвей пише про шпигунську діяльність у Китаї, а не про українські харчові продукти.
Під фото можна побачити підпис "VGG", який також розміщений під зображенням на статті російських блогерів. У самому тексті росіяни допустили помилку та написали університет Xinhua, хоча на офіційному сайті англійською зазначають як Tsinghua. До того ж текст схожий на типові новини кремлівських ЗМІ, адже у ньому наголошують на "нескінченних" корупційних скандалах та "великих" втратах українців на фронті. Тож, найімовірніше, пропагандисти відредагувати оригінальну статтю та додали свій контекст для дискредитації України.
Оригінальна стаття видання Global Times, опублікована 18 вересня 2023 року
Лабораторія в Пекіні, у якій китайські вчені начебто робили дослідження українських продуктів, розташована при Інституті ядерних та енергетичних технологій. Утім, на офіційному сайті Інституту немає згадки про дослідження харчових продуктів. Інститут проводить дослідження та розробки у сферах енергетики, навколишнього середовища, природних ресурсів та у ядерній науці. На сторінці хімічної лабораторії Інституту також немає згадок про тестування харчових продуктів. Натомість на сайті зазначають, що в лабораторії вивчають мікрохімічну інженерну технологію, процеси із вуглекислим газом та підготовку мікро/нано матеріалів.
Своїми заявами російські блогери підіграють кремлівському наративу про поширення наркотичних речовин в Україні, зокрема в продуктах. Хоча в українських медіа немає жодних новин про те, що в йогурті, соку чи у хлібі могли виявити психотропні речовини.
Усі харчові продукти мають відповідати нормам закону "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів". Тобто кожен виробник має дотримуватися санітарних правил під час розробки своєї продукції. Однак за наявності доказів про шкоду певного продукту для людей, його мають зняти з обігу та виробництва, навіть попри його відповідність законодавству.
Окрім цього, будь-хто може подати скаргу на певний продукт до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. До прикладу, станом на липень 2023 року Держпродспоживслужба здійснила 2087 перевірок за запитом виробника та 332 перевірки за скаргами від споживачів.
Для безпечного споживання продуктів Міністерство охорони здоров'я України радить дотримуватися декількох правил: добре просмажувати або проварювати продукти, особливо м'ясо, птицю, яйця і рибу, зберігати їжу за відповідної температури у холодильнику, використовувати безпечну воду тощо.
У разі недотримання цих правил є ризик підхопити кишкові інфекції. Станом на 1 вересня 2023 року в Україні зареєстрували майже 20,5 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, більшість захворювань пов'язані саме з неправильним приготуванням їжі або вживанням немитих овочів чи фруктів.
Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг" в рамках контракту №72012118C00001.
Авторка: Єлизавета Ткаченко