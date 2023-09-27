Насправді видання Global Times не публікувало подібну новину. На сторінці медіа ми не знайшли жодного матеріалу із заголовком "Китайські вчені розкрили секрет "українського сказу"". Натомість є стаття, у якій повністю збігається дата та час публікації, а також авторка. В оригінальному тексті авторка Ху Юйвей пише про шпигунську діяльність у Китаї, а не про українські харчові продукти.

Під фото можна побачити підпис "VGG", який також розміщений під зображенням на статті російських блогерів. У самому тексті росіяни допустили помилку та написали університет Xinhua, хоча на офіційному сайті англійською зазначають як Tsinghua. До того ж текст схожий на типові новини кремлівських ЗМІ, адже у ньому наголошують на "нескінченних" корупційних скандалах та "великих" втратах українців на фронті. Тож, найімовірніше, пропагандисти відредагувати оригінальну статтю та додали свій контекст для дискредитації України.



Оригінальна стаття видання Global Times, опублікована 18 вересня 2023 року

Лабораторія в Пекіні, у якій китайські вчені начебто робили дослідження українських продуктів, розташована при Інституті ядерних та енергетичних технологій. Утім, на офіційному сайті Інституту немає згадки про дослідження харчових продуктів. Інститут проводить дослідження та розробки у сферах енергетики, навколишнього середовища, природних ресурсів та у ядерній науці. На сторінці хімічної лабораторії Інституту також немає згадок про тестування харчових продуктів. Натомість на сайті зазначають, що в лабораторії вивчають мікрохімічну інженерну технологію, процеси із вуглекислим газом та підготовку мікро/нано матеріалів.

Своїми заявами російські блогери підіграють кремлівському наративу про поширення наркотичних речовин в Україні, зокрема в продуктах. Хоча в українських медіа немає жодних новин про те, що в йогурті, соку чи у хлібі могли виявити психотропні речовини.

Усі харчові продукти мають відповідати нормам закону "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів". Тобто кожен виробник має дотримуватися санітарних правил під час розробки своєї продукції. Однак за наявності доказів про шкоду певного продукту для людей, його мають зняти з обігу та виробництва, навіть попри його відповідність законодавству.

Окрім цього, будь-хто може подати скаргу на певний продукт до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. До прикладу, станом на липень 2023 року Держпродспоживслужба здійснила 2087 перевірок за запитом виробника та 332 перевірки за скаргами від споживачів.

Для безпечного споживання продуктів Міністерство охорони здоров'я України радить дотримуватися декількох правил: добре просмажувати або проварювати продукти, особливо м'ясо, птицю, яйця і рибу, зберігати їжу за відповідної температури у холодильнику, використовувати безпечну воду тощо.