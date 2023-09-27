Ложь о наркотиках в еде
Российские блоггеры распространяют статью китайского издания Global Times с заголовком "Китайские ученые раскрыли секрет "украинского бешенства"". По словам пропагандистов, в статье якобы пишут об исследованиях китайских ученых из химической лаборатории Цинхуа в Пекине, обнаруживших в украинских продуктах микродозы психоактивных веществ.
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Скриншот публикации
Как на самом деле
На самом деле издание Global Times не публиковало подобную новость. На странице медиа мы не нашли ни одного материала с заголовком "Китайские ученые раскрыли секрет "украинского бешенства"". Зато есть статья, в которой полностью совпадает дата и время публикации, а также автор. В оригинальном тексте автор Ху Юйвэй пишет о шпионской деятельности в Китае, а не об украинских пищевых продуктах.
Под фото можно увидеть подпись "VGG", которая также размещена под изображением на статье российских блоггеров. В самом тексте россияне допустили ошибку и написали университет Xinhua, хотя на официальном сайте на английском отмечают как Tsinghua. К тому же текст похож на типичные новости кремлевских СМИ, ведь в нем отмечают "бесконечные" коррупционные скандалы и "большие" потери украинцев на фронте. Поэтому, скорее всего, пропагандисты отредактировали оригинальную статью и добавили свой контекст для дискредитации Украины.
Оригинальная статья издание Global Times, опубликованное 18 сентября 2023 года
Лаборатория в Пекине, в которой китайские ученые вроде бы проводили исследования украинских продуктов, расположена при Институте ядерных и энергетических технологий. Впрочем, на официальном сайте У института нет упоминания об исследовании пищевых продуктов. Институт проводит исследование и разработки в сферах энергетики, окружающей среды, природных ресурсов и ядерной науке. на странице химической лаборатории Института также нет упоминаний тестирования пищевых продуктов. На сайте отмечают, что в лаборатории изучают микрохимическую инженерную технологию, процессы с углекислым газом и подготовку микро/нано материалов.
Своими заявлениями российские блоггеры подыгрывают кремлевскому нарративу о распространении наркотических веществ в Украине, в том числе в продуктах. Хотя у украинских медиа нет никаких новостей о том, что в йогурте, соке или хлебе могли обнаружить психотропные вещества.
Все пищевые продукты должны соответствовать нормам закона "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов". То есть каждый производитель должен соблюдать санитарные правила при разработке своей продукции. Однако при наличии доказательств о вреде определенного продукта для людей его должны снять с обращения и производства, даже несмотря на его соответствие законодательству.
Кроме этого, кто-либо может подать жалобу на определенный продукт в Государственную службу Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. К примеру, по состоянию на июль 2023 года Госпродслужба осуществила 2087 год. проверок по запросу производителя и 332 проверки по жалобам от потребителей.
Для безопасного потребления продуктов Министерство здравоохранения Украины советует придерживаться нескольких правил: хорошо прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и рыбу, хранить пищу при соответствующей температуре в холодильнике, использовать безопасную воду.
При несоблюдении этих правил есть риск подхватить кишечные инфекции. По состоянию на 1 сентября 2023 г. в Украине зарегистрировали почти 20,5 тысячи случаев острых кишечных инфекций. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, большинство заболеваний связано именно с неправильным приготовлением пищи или употреблением немытых овощей или фруктов.
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Автор: Елизавета Ткаченко