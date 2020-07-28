Вчені швидко спростували результати досить дивного дослідження, яке стверджувало, що радіохвилі через вежі 5G змушують клітини людини виробляти коронавірус.

Раніше на науковому порталі pubmed опублікували результати роботи міжнародної команди дослідників, які стверджували, що мобільна мережа п'ятого покоління 5G змушує клітини людини створювати коронавірус, пише Daily Mail.

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Висновки псевдонауковців

У ньому йшлося, що людські клітини шкіри служать свого роду антенами, які абсорбують сигнал, який передається до інших клітин. Після цього вірус і починає прискорено розмножуватися в організмі людини.

Наукова спільнота була шокована такими заявами. До того ж автори псевдодослідження не провели жодного експерименту, який би доводив їхні висновки. Всі свої твердження вони робили тільки на основі довгих, плутаних формул і розрахунків, які до того ж суперечили один одному.

Спростування дослідження

Вже 24 липня це дослідження видалили з порталу. З'ясувалося, що його проводили дослідники з Guglielmo Marconi University в Італії, Central Michigan University в США і Першого державного медичного університету в Росії.

Найважчі спалахи вірусу реєструються в містах, але це повністю корелюється з високою щільністю населення, а не з наявністю інфраструктури 5G. Важливо, що технологія майже не поширена в США, але країна займає перше місце за кількість інфікованих.

Також автори дослідження стверджують, що частота веж 5G вища 24 GHz і досягає 72 GHz, що в кілька разів вище можливостей техніки.

Найвища частота була зареєстровано в Південній Кореї і Японії, вона становила 29,5 GHz. Нарешті, в статті дослідників пишуть, що хвилі 5G можуть призводити до "вироблення COVID-19". Судячи з усього, автори навіть не зрозуміли, що COVID-19 це хвороба, а зовсім не вірус (SARS-CoV-2), який її викликає