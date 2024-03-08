Міф 1. Схрещування ніг підвищує тиск

Якщо покласти ногу на ногу, дійсно трохи підвищується кров'яний тиск. Але немає жодних доказів того, що воно залишається стабільно високим через схрещування ніг. Тобто шкоди від цього тимчасового підвищення не не буде.

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Міф 2. Поза ноги на ногу викликає варикозне розширення вен

Варикозне розширення вен – результат пошкодження клапанів судин, які у звичайному стані допомагають крові текти назад, у серце. При варикозному розширенні деяка кількість крові відтікає назад у малі поверхневі вени, які розширюються через додатковий тиск.

Достеменно невідомо, що викликає розвиток варикозного розширення вен. Схрещування ніг може швидше привернути увагу до цієї проблеми, але не призвести до неї. Однак не рекомендують довго сидіти, особливо зі схрещеними ногами, людям із ризиком тромбозу.

Міф 3. Схрещування ніг – причина поганої постави

За цією теорією через схрещування ніг буде погана постава, біль у спині та в області тазу. Звичайно, якщо у людини проблеми зі спиною або кульшовими суглобами, вона може відчути дискомфорт у такому положенні, але причинно-наслідковий зв'язок не встановлений.

При схрещуванні ніг може заніміти ступня, тому що в позі нога на ногу стискається малогомілковий нерв, який проходить по зовнішній стороні коліна. Але це не небезпечно, і все повертається в норму через кілька хвилин.

Краще періодично міняти позу сидіння. Можна посидіти нога на ногу 20 – 30 хвилин, потім 3 – 5 хвилин не схрещуючи, поміняти ногу і сидіти далі.

Міф 4. Не можна сидіти нога на ногу під час вагітності

Вважають, що якщо класти ногу на ногу, у дитини перетискається голова і їй не надходить кров і кисень. Вагітна може змінювати позу, щоб влаштуватися зручніше, але жодна з них не зашкодить дитині. Навіть якщо сидіти зі схрещеними ногами.

Однак, якщо довго сидіти в позі нога на ногу, може виникнути набряк кісточок або судоми ніг. Щоб цього не сталося, можна змінити позу та сісти, поставивши обидві ноги на підлогу.