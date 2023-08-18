Фейки про отруєну воду

У мережі поширюють інформацію, нібито в Україні почались епідемії, а лікарі здебільшого називають отруєну воду причиною спалахів захворювань.

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Для підтвердження цієї тези наводять аргументи, ніби:

у Київській області екстрено закликали громадян із малолітними дітьми принести на перевірку воду зі своїх колодязів. У пості додають скриншот оголошення Броварської районної філії центру контролю та профілактики хвороб;

у Черкаській області, намагаючись зупинити епідемію кору, людям запропонували зробити щеплення не радянською вакциною, а китайсько-американською, яка навіть не пройшла належного випробування;

в Івано-Франківській області проблеми з водою, через що почастішали випадки дитячої смертності. Автори додають скриншот новини, у якій йдеться про смерть двомісячного малюка від кашлюка.

Як насправді

Частина цих тверджень є маніпулятивними, інші – неправдиві. Так, на Київщині щомісяця моніторять стан води й ґрунту, ретельно перевіряють воду на вміст нітратів у колодязях та свердловинах. На брифінгу у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що нітрати особливо небезпечні для дітей віком до 3-х років, яких вигодовують дитячими сумішами.

Однак цю процедуру проводять, щоб виявити можливі відхилення від норми у районах, які перебували під російською окупацією до кінця березня – початку квітня 2022 року. З 837 зразків питної води з громадських та індивідуальних джерел, яку перевіряли на деокупованих територіях, у понад 40% вода не відповідала вимогам. До того ж така процедура є стандартною в усіх областях України. Щомісячний моніторинг води проводять із 2003 року, а після підриву Каховської ГЕС у підтоплених районах запровадили щоденний моніторинг якості води.

Також "проблеми з водою" є не у всій Івано-Франківської області, а лише в 4 підтоплених районах: Коломийському, Косівському, Калуському та Надвірнянському районах. Це сталося 7 серпня через рясні опади. У Головному управлінні Держпродспоживслужби повідомили, що вода в криницях та свердловинах, на затоплених територіях небезпечна для вживання. Оскільки масив води змивав ґрунт зі збудниками кишкових інфекцій, фекалії тварин і людей, добрива, які могли потрапити у свердловини. У відомстві додали, що обмеження тимчасові та за кілька тижнів вода знову стане придатною для вживання.

Для демонстрації зростання смертності серед дітей автори дописів наводять статтю про смерть немовлят від кашлюка. Однак підвищення смертності від цієї хвороби не пов`язане з якістю води. Кашлюк викликають бактерії Bordetella pertussis, захворювання передається повітряно-крапельним шляхом, як-от при кашлі або чханні. Особливо небезпечна хвороба для немовлят. Щоб запобігти захворюванню, дітям вводять 4 дози вакцини відповідно до календаря щеплень.

На момент написання статті у Черкаській області не фіксували зростання кількості хворих на кір. Однак лікарі готуються до можливого спалаху. Оскільки, як пояснив головний санітарний лікар Черкаської області Володимир Папач, кір може повертатись раз на 5 років. У той час як останні спалахи кору в Україні фіксували у 2017-2019 роках.

Окрім цього, в Україні недостатній рівень вакцинації від кору, зокрема в Черкаській області він становить 85% при необхідних 95%, саме тому Кабмін оголосив про старт програми із довакцинації дітей проти кору, щоб діти, які з різних причин не змогли отримати вакцинацію вчасно, мали можливість зробити її перед початком навчального року. Саме про цю ініціативу йшлося у документі від Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб, який поширили у дописі.

На Черкащині щеплення потребують майже 6 тис. дошкільнят. Для проведення кампанії з імунізації область отримала 10 тис. доз вакцин. В Україні застосовують бельгійську вакцину "Пріорикс" (Priorix) та американську "М-М-РІІ" (M-M-RII). Вони є комбінованими, тобто захищають проти кору, паротиту і краснухи. Ці вакцини пройшли необхідні перевірки.

До того ж твердження, ніби радянські вакцини були якіснішими, не відповідає дійсності. Фахівці ВООЗ вказують, що тривалість імунітету від однодозної радянської вакцини була коротшою, ніж від препаратів, які використовували у Західній Європі. До цього додалися неналежний контроль якості вакцин та недотримання температурного контролю. Також у наказі Міністерства охорони здоров`я СРСР йшлося, що люди не отримували щеплення через велику кількість необґрунтованих медичних протипоказань, а лікарі не дотримувались регламентованих термінів проведення вакцинації. Усе це сприяло підвищенню рівня дитячої захворюваності.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг" в рамках контракту №72012118C00001.

Автори: Анастасія Бродовська, Єлизавета Ткаченко