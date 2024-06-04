Чоловіки можуть не хотіти сексу

За результатами одного дослідження з'ясувалося, що чоловіки справді частіше фантазують про секс, частіше відчувають збудження та частіше займаються мастурбацією, ніж жінки.

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Однак у третини опитаних жінок сексуальні бажання виявилися більш вираженими, ніж середній чоловік. Очевидно, лібідо залежить не лише від статі, а й від індивідуальних особливостей людини.

Якщо чоловік не хоче сексу, це не обов'язково говорить про якусь патологію. Цілком нормально втрачати інтерес до сексу час від часу, наприклад через невідповідний настрій, поганий сон вночі або під час відновлення після якоїсь хвороби.

Навіть асексуальність, тобто повна відсутність сексуального бажання не вважається хворобою.

Чоловічий клімакс

Жіночий клімакс — річ загальновідома, а ось про чоловічий мало хто чув. Насправді гормональні зміни є природною частиною старіння як жінок, так чоловіків.

Закінчення овуляції та падіння рівня статевих гормонів у жінок відбуваються за відносно короткий період, а настання менопаузи зазвичай супроводжується помітними змінами в організмі. У чоловіків вироблення тестостерону та інших гормонів повільно знижується протягом багатьох років.

Рівень чоловічого статевого гормону зменшується приблизно на 1% на рік після 40 років. Але у більшості людей похилого віку рівень тестостерону все ще перебуває в межах нормального діапазону. Знижений рівень тестостерону спостерігається лише у 10 – 25% чоловіків похилого віку.

Ознаки чоловічого клімаксу

Симптоми чоловічої "менопаузи" не завжди очевидні. Вона може супроводжуватися:

зниженням лібідо та сексуальної активності;

зниженням частоти спонтанної ерекції або еректильна дисфункція;

дискомфортом та набряком грудей;

безпліддям;

зниженням росту та/або мінеральної щільності кісток;

"припливами" жаром та пітливістю.

Іноді чоловічий клімакс впливає і на психічний стан, викликаючи перепади настрою, дратівливість, проблеми зі сном та втому.