Мужчины могут не хотеть секса

По результатам одного исследования выяснилось, что мужчины действительно чаще фантазируют о сексе, чаще испытывают возбуждение и чаще занимаются мастурбацией, чем женщины.

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Однако у трети опрошенных женщин сексуальные желания оказались более выраженными, чем у среднего мужчины. Очевидно, либидо зависит не только от пола, но и от индивидуальных особенностей человека.

Если мужчина не хочет секса, это не обязательно говорит о какой-то патологии. Вполне нормально терять интерес к сексу время от времени, например из-за неподходящего настроения, плохой сон ночью или во время восстановления после какой-то болезни.

Даже асексуальность, то есть полное отсутствие сексуального желания не считается болезнью.

Мужской климакс

Женский климакс - вещь общеизвестная, а вот о мужском мало кто слышал. На самом деле гормональные изменения являются естественной частью старения как женщин, так мужчин.

Окончание овуляции и падение уровня половых гормонов у женщин происходят за относительно короткий период, а наступление менопаузы обычно сопровождается заметными изменениями в организме. У мужчин выработка тестостерона и других гормонов медленно снижается в течение многих лет.

Уровень мужского полового гормона уменьшается примерно на 1% в год после 40 лет. Но у большинства пожилых людей уровень тестостерона все еще находится в пределах нормального диапазона. Пониженный уровень тестостерона наблюдается лишь у 10 – 25% мужчин пожилого возраста.

Признаки мужского климакса

Симптомы мужской "менопаузы" не всегда очевидны. Она может сопровождаться:

снижением либидо и сексуальной активности;

снижением частоты спонтанной эрекции или эректильной дисфункцией;

дискомфортом и отечностью груди;

бесплодием;

снижением роста и/или минеральной плотности костей;

"приливами" жаром и потливостью.

Иногда мужской климакс влияет и на психическое состояние, вызывая перепады настроения, раздражительность, проблемы со сном и усталость.