Спочатку співзасновник Українського центру охорони здоров'я давав свідчення щодо справи з реєстром донорів. Про це він розповів 24 каналу.

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Так, влітку ексзаступника голови МОЗ викликали до Державного бюро розслідувань, щоб уточнити деталі щодо справи. Однак на минулому тижні йому вручили підозру – "перевзули зі свідка в підозрюваного".

"Наступного ранку СБУ та ДБР випустили релізи дуже маніпулятивного змісту про те, як вони розкрили якісь неймовірні "оборудки" чиновника Міністерства охорони здоров'я", – зазначив Ковтонюк.

Так, вже відбувся перший етап судового засідання й Печерський районний суд відмовив у запобіжному заході колишньому заступнику очільника МОЗ.

Всі аргументи, які принесли прокурори, суд відкинув і не підтримав їхнє клопотання щодо будь-якого запобіжного заходу,

– повідомив Ковтонюк.

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Чому підозру висунули саме Ковтонюку

Багато працівників міністерства давали свідчення ДБР щодо цієї справи. На думку експосадовця, підозру висунули саме йому, через те, що на той час він заміняв очільницю охорони здоров'я і підписав відповідні документи.

Міністерка мала це підписувати, а я її тоді заміняв, тому поставив підписи. Насправді я цей проєкт не вів,

– розповів він.

На думку Ковтонюка, ця справа свідчить про повернення до старої практики правоохоронної системи, коли на людину складається досьє за той час, коли вона обіймає посаду. А потім правоохоронці використовують цю інформацію, щоб створити резонансну справу або закрити якісь свої питання.

"Наша правоохоронна система досі нереформована та не вміє забезпечувати справедливість. Вона не вміє доводити реальні справи до кінця, але дуже добре вміє тримати людей на гачку та знаходити формальні приводи, щоб атакувати їх на досудовому етапі – підозри, допити. А потім, як правило, це гине в судах, – зауважив ексзаступник очільника МОЗ.

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