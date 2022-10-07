Сначала соучредитель Украинского центра здравоохранения давал показания по делу с реестром доноров. Об этом он рассказал 24 каналу.

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Суд отказался арестовывать Ковтонюка

Так, летом экс-замглавы Минздрава вызвали в Государственное бюро расследований, чтобы уточнить детали по делу. Однако на прошлой неделе ему вручили подозрение – "переобули из свидетеля в подозреваемого".

"На следующее утро СБУ и ДБР выпустили релизы очень манипулятивного содержания о том, как они раскрыли какие-то невероятные "оборудки" чиновника Министерства здравоохранения", – отметил Ковтонюк.

Так, уже состоялся первый этап судебного заседания и Печерский районный суд отказал в мере пресечения бывшему заместителю главы Минздрава.

Все аргументы, которые принесли прокуроры, суд отверг и не поддержал их ходатайство относительно какой-либо меры пресечения,

– сообщил Ковтонюк.

Ковтонюк объяснил, почему ему вручили подозрение: смотрите видео

Почему подозрение выдвинули именно Ковтонюку

Многие работники министерства давали показания ДБР по этому делу. По мнению экс-чиновника, подозрение выдвинули именно ему, потому что в то время он заменял главу здравоохранения и подписал соответствующие документы.

Министр должна это подписывать, а я ее тогда заменял, поэтому поставил подписи. В действительности я этот проект не вел,

– рассказал он.

По мнению Ковтонюка, это дело свидетельствует о возвращении к старой практике правоохранительной системы, когда на человека составляется досье за то время, когда он занимает должность. А потом правоохранители используют эту информацию, чтобы создать резонансное дело или закрыть какие-либо свои вопросы.

"Наша правоохранительная система до сих пор не реформирована и не умеет обеспечивать справедливость. Она не умеет доводить реальные дела до конца, но очень хорошо умеет держать людей на крючке и находить формальные поводы, чтобы атаковать их на досудебном этапе – подозрения, допросы. А потом, как правило, это гибнет в судах", – отметил экс-замглавы Минздрава.

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Дело Ковтонюка: все, что нужно знать