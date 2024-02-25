У МОЗ зазначили, що через російсько-українську війну щодня зростає кількість людей, які потребують протезування. Відтак, система реабілітації потребує цих фахівців.
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"Підготовка протезистів-ортезистів здійснюватиметься на магістерському рівні за спеціальністю "Технології медичної діагностики та лікування", що відповідає Міжнародній стандартній класифікації освіти (The International Standard Classification of Education, ISCED)", – ідеться у повідомленні Міністерства.
У МОЗ також затвердили професійний стандарт, де визначили кваліфікаційні вимоги до майбутніх спеціалістів та погодили цикли спеціалізації та тематичного удосконалення. Водночас у відомстві зазначили, що це перші кроки на шляху до підготовки майбутніх фахівців.
Що далі
МОЗ спільно із Міносвіти у подальшому планують узгодити нову редакцію стандарту магістра за спеціальністю "Технології медичної діагностики та лікування" та запровадити у ЗВО магістерські та післядипломні програми. \
Наразі готовність це впровадити уже повідомили Львівський, Тернопільський та Харківський медичні університети.
Також належить визначити кількість бюджетних місць на підготовку майбутніх фахівців.
Крім того, в МОЗ підготують державний кваліфікаційний іспит "Крок-2" та програму клінічної практики для атестації протезистів-ортезистів відповідно до стандартів Міжнародного товариства протезистів та ортезистів (International Society for Prosthetics and Orthotics, ISPO).