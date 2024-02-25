В Минздраве отметили, что из-за российско-украинской войны ежедневно растет количество людей, нуждающихся в протезировании. Поэтому, система реабилитации нуждается в этих специалистах.

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"Подготовка протезистов-ортезистов будет осуществляться на магистерском уровне по специальности "Технологии медицинской диагностики и лечения", что соответствует Международной стандартной классификации образования (The International Standard Classification of Education, ISCED)", – говорится в сообщении Министерства.

Справка. В соответствии со статьей 10 Закона Украины "О реабилитации в сфере здравоохранения", профессию протезиста отнесли в перечень специалистов по реабилитации и в национальный Классификатор профессий.

В Минздраве также утвердили профессиональный стандарт, где определили квалификационные требования к будущим специалистам и согласовали циклы специализации и тематического усовершенствования. В то же время в ведомстве отметили, что это первые шаги на пути к подготовке будущих специалистов.

Что дальше

Минздрав совместно с Минобразования в дальнейшем планируют согласовать новую редакцию стандарта магистра по специальности "Технологии медицинской диагностики и лечения" и ввести в ЗВО магистерские и последипломные программы. \

Сейчас готовность это внедрить уже сообщили Львовский, Тернопольский и Харьковский медицинские университеты.

Также предстоит определить количество бюджетных мест на подготовку будущих специалистов.

Кроме того, в Минздраве подготовят государственный квалификационный экзамен "Крок-2" и программу клинической практики для аттестации протезистов-ортезистов в соответствии со стандартами Международного общества протезистов и ортезистов (International Society for Prosthetics and Orthotics, ISPO).