Представители учреждения войдут в рабочую группу, которая уже рассматривает этот вопрос. Они подписали меморандум о сотрудничестве с Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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"Выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами. Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе", – отметила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

По ее словам, это позволит эффективнее запустить новую систему и урегулировать оборот наркотических средств.

Другие важные изменения

Верховная Рада Украины 7 февраля приняла изменение в закон о хранении репродуктивных клеток военнослужащих.

К слову, в конце января возмущение вызвала норма законопроекта о том, что после гибели военного, репродуктивные клетки которой хранятся, их хранение прекращается с последующей утилизацией.

После этого в Минздраве заверили, что законодательную коллизию уберут.

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса.

Одна из причин, по которой депутаты согласились легализовать лекарства на основе каннабиса, – война. Зеленский отмечал, что Украина намерена создать сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации.